На то, чем заполнен эфир российских телеканалов, жаловались всегда: последние несколько лет их критикуют за пропаганду, а раньше — за похабность и обилие развлекательных передач. «Холод» выбрал некоторые моменты из эфиров прошлых лет, которые сейчас никто не смог бы представить на телевидении.

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Новогоднее обращение Аллы Пугачевой, НТВ

В ночь на 1 января 1995 года прямо перед боем курантов вместо новогоднего обращения президента на телеканале НТВ показали обращение Аллы Пугачевой. В нем она сказала россиянам: «Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны — и политически, и экономически. <...> Хотелось бы — если не в новом году, то в будущем, — чтобы мы стали господами своей жизни, жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности — а на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье».

Поцелуй Ивана Урганта и Хью Джекмана, «Первый канал»

Поднимать тему ЛГБТ было обычным делом для российского телевидения с 1990-х годов и до принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних в 2013 году. В 2000-х гомосексуальные отношения все чаще начали обыгрывать в юмористическом ключе — и с разной степенью этичности. Один из самых ярких эпизодов случился на «Первом канале», где в эфире программы «Прожекторперисхилтон» поцеловались Хью Джекман и Иван Ургант.

В целом «Прожекторперисхилтон» сейчас смотрится как невероятный для российского телевидения проект. В эфир приходили мировые знаменитости, а формат, в котором несколько юмористов собираются за чтением новостей, не раз пытались повторить другие телеканалы. Например, на «России-1» выходила программа «Девчата», а на СТС — «Песня дня».

«Прожекторперисхилтон» просуществовал с 2008 по 2012 год. В 2017 программу ненадолго возродили, но шутить на важные темы участникам не позволяла цензура, а гостями становились не иностранные звезды, а государственные деятели вроде Марии Захаровой и Натальи Поклонской. «Кажется, этой попыткой были разочарованы и зрители, и мы», — говорил Иван Ургант. Другой ведущий, комик Сергей Светлаков, подтвердил, что программа закрылась именно из-за цензуры.

Иван Ургант цитирует фемактивистку Дарью Серенко, «Первый канал»

ТВ-контент, который мы заслужили:

Ургант в эфире своей передачи зачитывает Валерию Меладзе твиты из треда Дарьи Серенко @Tihiipiket о любви к Валерию Меладзе pic.twitter.com/JXfmM0VgdX — Kostya Blinov (@kvblinov) June 23, 2020

После «Прожекторперисхилтон» самой «острой» развлекательной программой в России стал «Вечерний Ургант». Помимо попыток обойти цензуру государственного телеканала, редакторы и участники старались быть ближе к молодому поколению. Например, в 2020 году Валерий Меладзе и Ургант рассуждали о причинах популярности певца среди молодежи, зачитывая тред твитов Дарьи Серенко — фемактивистки, а теперь координаторки «Феминистского Антивоенного Сопротивления».

Самое сюрреалистичное в этом видео — даже не то, что всего пару лет назад на «Первом канале» могли зачитывать цитаты оппозиционных активистов, а то, что теперь представить там невозможно ни Урганта, ни Меладзе, открыто выразивших свою антивоенную позицию еще 24 февраля.

Пугачева и Ротару исполняют «Нас не догонят», «Россия 1»

Сейчас невероятным кажется само появление в России мирового ЛГБТ-гимна. «Тату» были известны своими скандальными выступлениями. Например, в 2001 году на фестивале MTV в Сочи они исполнили песню «Мальчик-гей», изображая оральный секс.

«Перемирие» и Зеленский, НТВ

По шоу «Хочу V ВИА Гру» (международное музыкальное шоу, которое выходило осенью 2013 года на НТВ) хорошо видно, как сильно были связаны украинский и российский шоу-бизнес: например, режиссером шоу был Алан Бадоев (известный по «Орлу и Решке», снимающий сейчас документальный фильм про войну), а производством занималась кинокомпания Владимира Зеленского «Гауди Студио».