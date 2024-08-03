В Турции заблокировали Instagram

Совет по технологиям и коммуникациям Турции заблокировал доступ к социальной сети Instagram за несоблюдение «законов и правил» страны. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, это может быть связано с тем, что глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил платформу в блокировке постов с соболезнованиями после убийства Исмаила Хании, одного из лидеров палестинской боевой группировки ХАМАС. Алтун назвал блокировку постов «чистой цензурой».

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«Мы предупредили Instagram о нарушениях. Мы хотим, чтобы были соблюдены определенные правила... Мы вмешиваемся, когда нарушаются правовые нормы и общественная деликатность», — утверждает министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он добавил, что турецкие чиновники находятся на связи с владельцами соцсети. «Как только они исправят эти недостатки, мы снимем запрет. Это страна с законами и правилами», — отметил министр. Reuters пишет, что Уралоглу не уточнил, в чем именно заключаются недостатки.

Агентство также отмечает, что представители компании Meta, которой принадлежит Instagram, не комментировали ни запрет соцсети в Турции, ни обвинения в свой адрес со стороны Алтуна.

Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране, куда он приехал для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. ХАМАС пообещал ответить на убийство Хании, который руководил политическими операциями группировки. По данным The New York Times, он играл важную роль в процессе переговоров между ХАМАСом и Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

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