В 2023 году число зарубежных поездок россиян выросло на 20%

В 2023 году россияне совершили на 20% больше зарубежных поездок, чем годом раньше. Об этом пишет РБК, ссылаясь на официальную статистику ФСБ.

Так, по данным спецслужбы, за девять месяцев 2023 года граждане России совершили 21 миллион поездок за рубеж, тогда как в январе—сентябре прошлого года — было зафиксировано 17,4 миллиона выездов за границу.

В основном россияне ездили в популярные для отдыха страны. Лидерами по числу поездок стали Абхазия и Турция. В последнюю поток россиян в январе—сентябре этого года вырос по сравнению с прошлым на 29% — до 4,5 миллиона поездок. 1,2 миллиона раз россияне в этом году ездили в ОАЭ, что на 64% больше чем в прошлом. На 50% — до 919 тысяч — выросло количество поездок граждан России в Египет.

Среди десяти наиболее популярных стран для выезжающих за рубеж россиян в 2023 году осталась только одна европейская — это Финляндия. Туда российские граждане за девять месяцев съездили 508 тысяч раз. При этом по сравнению с прошлым годом число выездов в Финляндию сократилось на 30%.

Как отмечает РБК, Финляндия закрыла въезд для российских туристов, в том числе с шенгенскими визами, полученными в других странах. Сейчас въезд в страну разрешен россиянам в отдельных случаях — например, если они путешествуют на основании вида на жительство или долгосрочной национальной визы страны — члена ЕС, являются членами семьи граждан Финляндии или другой страны ЕС, едут по работе, учебе, с деловой целью или на лечение, владеют в стране недвижимостью либо въезжают по особым причинам (например, гуманитарным или на похороны близкого родственника).

Как и другие страны Евросоюза, Финляндия ограничила число заявок на получение визы россиянами, а также увеличила сбор за оформление визы более чем в два раза — с €35 до €80. А в сентябре этого года финские власти запретили въезд в страну автомобилям с российскими номерами.

Как следует из статистики ФСБ, за девять месяцев 2023 года число туристических зарубежных поездок россиян выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49% и составило 4,7 миллиона. При этом, по данным Российского союза туриндустрии, выездной туризм, как организованный, так и самостоятельный, за год в среднем вырос на 15–30% в зависимости от страны

Беспрецедентно выросло число выездов россиян в Таиланд. По итогам прошедшей части года россияне совершили туда 519 тысяч поездок, что почти в 20 раз больше, чем за тот же период в 2022 году.

РБК отмечает, что осенью 2022 года после объявления в России мобилизации число выездов россиян в приграничные с Россией страны, в том числе европейские, резко возросло. При этом почти 70% всех выездов тогда пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию, а общее количество поездок россиян в страны СНГ побило пятилетний рекорд. Так, с июля по сентябрь 2022 года россияне выехали за рубеж 9,7 миллиона раз. Большее число выездов последний раз было зафиксировано в 2019 году, когда россияне совершили 16,1 миллиона зарубежных поездок.

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