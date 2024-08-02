СМИ рассказали об особой связи киллера Красикова и Путина

Владимир Путин считает киллера Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненный срок, своим другом и особым символом для России. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимный источник, близкий к Кремлю.

Собеседник издания, который передал журналистам информацию, также принимал участие в некоторых переговорах по обмену пленными. По его словам, Красиков на протяжении всего судебного процесса и следствия в Германии не выдал никаких сведений, что очень оценил Путин. Для российского президента Красиков стал «символом верного солдата», исполняющего долг перед родиной, утверждает источник.

Путин видел в Красикове человека, который «выполнял миссию государственной важности», утверждает близкий к Кремлю источник. Освобождение Красикова из немецкой тюрьмы и его возвращение в Россию должны стать «сигналом всем ребятам, что мы вас не оставим», заключает собеседник NYT.

Расследователь Христов Грозев рассказал спецпредставителю Госдепа США Джеймсу Рубину, что Красиков был не просто человеком, близким к российским спецслужбам. Красиков был близок к Путину, и российский президент считал его своим другом.

Западная разведка предполагала, что Красиков работал личным телохранителем Путина. NYT утверждает, что Путин был готов обменять Красикова даже на Алексея Навального. Во время интервью с американским телеведущим Такером Карлсоном. Путин назвал Красикова «патриотом», который «ликвидировал в одной из европейских столиц бандита».

Немецкий таблоид BILD со ссылкой на «западные разведки» утверждает, что Путин и Красикова были тесно связаны в прошлом. Бывший заключенный обладает «опасными для Кремля знаниями», утверждают немецкие журналисты. Неназванные источники издания рассказали, что разведка одной из западных стран подозревает Красикова в причастности к смерти бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Путин работал его заместителем в 1990-е годы.

Красиков застрелил бывшего полевого командира ичкерийских войск Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года в Берлине. В декабре 2021 года немецкий суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. По версии суда, Красиков, который использовал документы на имя Вадима Соколова, действовал по заказу российских властей. По информации журналистов, он связан с отделом ФСБ «Вымпел» как минимум с 2007 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Красиков является сотрудником ФСБ, а ранее служил в «Альфе» и работал с некоторыми сотрудниками президентской охраны.

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