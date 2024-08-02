Раскрыты подробности «исторического шпионского обмена»

Переговоры между США и Россией об обмене заключенными длились больше года, и изначально стороны планировали провести менее масштабную сделку. В нее действительно был включен Алексей Навальный. Подробностями об «историческом шпионском обмене» делится издание The New York Times (NYT).

Больше года США и Россия вели диалог разными способами. Например, стороны обменивались секретными сообщениями, которые доставали специальные курьеры. Некоторые предложения передавали непосредственно через сотрудников разведки. В начале июля шеф ЦРУ Уильям Бернс созвонился с директором ФСБ Александром Бортниковым. После их переговоров сотрудники ЦРУ и российские разведчики организовали встречу в Турции. Там они прорабатывали завершающие детали соглашения об обмене.

По словам знакомых с процессом западных чиновников, переломный момент в переговорах наступил 25 июня. Тогда сотрудники ЦРУ и российских спецслужб встретились в одной из столиц Ближнего Востока. До этого момента, как пишет издание, стороны не находили полного согласия, хотя и предлагали несколько вариантов сделки. В том числе рассматривался вариант обмена Алексея Навального на Вадима Красикова — киллера, приговоренного в Германии к пожизненному заключению.

В этой неофициальной сделке в качестве посредника участвовал бизнесмен Роман Абрамович. Он утверждал, что Владимир Путин согласился обменять российского оппозиционера. Однако Навальный умер в колонии до того, как США официально рассмотрели возможность включения его имени в списки на обмен.

В переговорах принимал участие президент США Джо Байден. 21 июля Байден, подхвативший тогда коронавирус, созвонился с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Они обсуждали один из последних пунктов соглашения о заключенных. В декабре 2022 года в Словении были арестованы Анна и Артем Дульцевы, которые обвинялись в шпионаже. Они вернулись в Россию вместе с детьми в рамках обмена заключенными. NYT уточняет, что именно их арест в Словении оказался критически важным для обмена пленными.

Издание пишет, что в то время США пытались добиться освобождение бывшего морпеха Пола Уилана, которого арестовали в России еще в 2018 году по обвинению в шпионаже. В американских тюрьмах для обмена не было никого, кто мог бы заинтересовать Москву. После ареста Дульцевых у Запада появились российские заключенные, которых можно было бы обменять на Уилана. В январе 2023 года сотрудники ЦРУ провели секретные переговоры с российскими разведчиками, чтобы предложить обменять Уилана на Дульцевых. Россия, по данным NYT, отклонила предложение, но дала понять, что готова продолжить переговоры, если США предложат больше.

Специальный представитель Госдепа Джеймс Рубин и главный переговорщик ведомства по вопросам заложников Роджер Карстенс разработали новый план по обмену. Вместо обмена одного на одного или два на одного они предложили расширить списки, включив в сделку гораздо больше людей с обеих сторон. Идея понравилась госсекретарю США Энтони Блинкену, который, как утверждает NYT, постоянно носит с собой карточку с именами более 70 американцев, находящихся в тюрьмах за рубежом. Блинкен добился одобрения Байдена в марте 2023 года.

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Однако ход переговоров изменился, когда в конце того же месяца в России задержали журналиста крупнейшего американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. После его ареста американским властям стало очевидно, что Россия ищет способы освободить Красикова. Владимир Путин считает Красикова своим другом, пишет NYT. Канцлер Германии Олаф Шольц хоть и с трудом, но одобрил освобождение российского киллера 7 июня, а 25 июня прошли самые главные переговоры, на которых все и решилось.

В результате обмена были освобождены восемь россиян, которые находились в заключении в США и нескольких европейских странах. Помимо Дульцевых и Красикова, на свободу вышли осужденные за кибермошенничество в США Роман Селезнев и Владислав Клюшин и осужденный за обход санкций и контрабанду американских технологий двойного назначения для оборонного комплекса России Вадим Конощенок. Россия выдала западным странам, в частности, видных политиков-оппозиционеров: Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу и Андрея Пивоварова.

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