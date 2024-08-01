СМИ: Украина впервые применила западные истребители F-16

Украинская армия впервые использовала поставленные Киеву западными союзниками истребители F-16. Об этом пишет британское издание Telegraph без указания источников. По данным издания, самолеты использовали для усиления украинской противовоздушной обороны при отражении очередного российского удара ракетами и беспилотниками. Как отмечает Telegraph, представитель Воздушных сил ВСУ не стал этого отрицать.

Официально Киев пока не сообщал о получении обещанных Западом истребителей. В то же время газета The Times со ссылкой на источники пишет, что в распоряжение украинских военных уже поступили шесть F-16 из Нидерландов.

Представители Воздушных сил ВСУ отказались комментировать эти сообщения. Также не стал подтверждать информацию о прибытии западных истребителей в Украину советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, заявив, что для Киева «это фактор выживания».

Ранее сообщалось, что до конца года западные союзники должны передать Киеву 20 истребителей F-16. Всего же Украине обещаны 79 таких самолетов, которые она получит от Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. При этом украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для успешного противостояния российской армии в воздухе ВСУ требуется 120–130 истребителей.

В июне начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов говорил, что часть поставленных Киеву Западом истребителей разместят на авиабазах в других странах. По его словам, такая мера поможет защитить самолеты от российских ударов и позволит использовать их для обучения пилотов.

В марте Владимир Путин пригрозил нанесением ударов по авиабазам НАТО, если там будут размещены переданные Украине западными союзниками истребители.

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