СМИ: состоялся один из этапов обмена заключенными между Россией и Западом 

В Калининграде состоялся первый этап обмена заключенными между Россией, Беларусью, США и Германией. Об этом сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Mash.

По данным канала, России выдали Артема и Анну Дульцевых, которых ранее арестовали в Словении. Они выдавали себя за граждан Аргентины Людвига Гиша и Марию Розу Майер Муньос. Окружной суд Любляны приговорил их к одному году и семи месяцам заключения по делу о шпионаже — столько же супруги провели под стражей. Суд также постановил выдворить их из страны. Кого Россия выдала в обмен на Дульцевых, Mash не уточняет.

«Важные истории» без ссылки на источник пишут, что обмен может состояться в Анкаре около 16:00 по московскому времени. Сейчас, согласно данным сервиса Flightradar, туда летят два самолета Ту-204-300 Управделами президента. В то же время с авиабазы НАТО Рамштайн в Германии в Анкару, как сообщается, летит Lockheed C-130J-30 Hercules ВВС США, а из Осло американский коммерческий джет Dassault Falcon 7X.

Кроме того, самолет Aн-148, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США, сел в Мурманске, пишет РИА «Новости». Утром этот борт вылетел из «Внуково», затем приземлился в Калининграде, а после этого долетел до Мурманска. Агентство отмечает, что за его полетом на сервисе Flightradar следили более 10 тысяч пользователей.

Предположение о том, что между Россией и Западом готовится масштабный обмен заключенными появились после того, как за последние несколько дней из российских колоний пропали известные политические заключенные, в частности, экс-глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, бывший координатор штаба в Томске Ксения Фадеева, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, осужденный по делу о «госизмене» Кевин Лик и осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.

31 июля американский телеканал Fox News сообщил о скором освобождении из российской колонии журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, осужденного на 16 лет лишения свободы за шпионаж. По данным телеканала, он должен вернуться на родину уже 1 августа.

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