Кадыров пообещал убивать противников хиджабов

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал застрелить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб. Об этом он заявил на совещании чеченского правительства. Фрагмент видеозаписи заседания Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.

«Кто скажет моей дочке снимать хиджаб, я его сразу убью. Сразу я расстреляю, кто бы это ни был. Это враг, мой личный враг, враг ислама», — сказал глава Чечни. Ранее он рассказывал, что все женщины в его семье носят хиджаб, который считается в исламе символом благочестия и добропорядочности.

При этом, по его словам, в республике выступают против ношения паранджи — женской мусульманской одежды, закрывающей лицо. Кадыров отметил, что в Чечню приезжает много гостей разного вероисповедания, но их одежда не заботит руководство республики. «Нас волнует форма одежды наших [жителей]», — пояснил он.

Как отмечает РБК, против ношения хиджабов в школах ранее неоднократно высказывался Владимир Путин. Так, например, в 2012 году он сказал: «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?» Путин также утверждал, что в ношении хиджабов в образовательных учреждениях нет «ничего хорошего». По его словам, это не является и национальной особенностью мусульманских регионов России.

После нападения террористов на православный храм, синагогу и пост ДПС в Дагестане в июне 2024 года в России возобновилась общественная дискуссия о необходимости запрета ношения никабов — другого мусульманского женского предмета одежды, также скрывающего лицо. Сторонники такого запрета, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Дагестана Сергей Меликов подчеркивали, что под никабом могут могут скрываться и мужчины, а женщины — проносить запрещенные предметы.

2 июля отдел фетв при муфтияте Дагестана, проанализировав шариатские тексты, не увидел достаточных оснований для запрета никаба. Однако, уже на следующий день представители дагестанского муфтията заявили, что «в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв». и объявили о временном запрете на ношение никаба в республике.

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