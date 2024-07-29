В России ради экономии начали консервировать пассажирские самолеты

Российские авиакомпании начали сокращать число пассажирских лайнеров, выходящих на рейсы. Количество самолетов с действующим сертификатом летной годности уменьшилось до 693, на 3%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Росавиацию.

Больше всего, 10% парка, законсервировала авиакомпания «Россия» — 12 лайнеров из 124. Представители этой дочерней структуры «Аэрофлота» уточнили в разговоре с «Ведомостями», что на консервации находятся 19 самолетов: семь Superjet 100, шесть Boeing-747, три Boeing-777, два Airbus A319 и один Boeing 737. Причину простоя в компании не назвали, сказав, что будут возвращать суда к полетам только «по мере необходимости».

Компании S7 и «Ямал» оставили без сертификатов по пять самолетов, «Аэрофлот» и «Ютэйр» — по два. В июле Росавиация сообщала, что у крупнейшей частной авиакомпании S7 парк сократился из-за проблем с обслуживанием новых Airbus A320neo и A321neo — их двигатели не ремонтируют в России.

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У «Аэрофлота» в парке 171 самолет, из которых 96% «находятся в состоянии летной годности», а другие «проходят разные формы технического обслуживания», рассказал изданию представитель компании.

Сертификат летной годности подтверждает, что воздушное судно исправно и может возить пассажиров. Росавиация отзывает документ, если самолет не летает 180 дней.

Главной причиной консервации лайнеров является желание экономить на обслуживании и ремонте, объяснила «Ведомостям» старший директор корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева. Вместительные суда вроде Boeing-747 с 522 креслами для пассажиров почти не востребованы на внутрироссийских рейсах, добавил главный редактор портала Freequentflyers.ru Илья Шатилин. Летать за рубеж на самолетах Boeing и Airbus проблематично — у части лайнеров сохраняется иностранная регистрация, и лизингодатель может попытаться арестовать технику.

Самолетов на рейсах из-за сокращения объема перевозок хватает, уточнил глава аналитического центра ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов.

В 2024 году поток сократится по сравнению с прошлым годом на 7%, до 98 миллионов авиапассажиров, делал прогноз глава Росавиации Дмитрий Ядров. Поток сокращается на фоне роста стоимости билетов: средняя стоимость полета по России в эконом-классе, по данным Росстата, выросла за год на 17%, до 7363 рублей на тысячу километров. Депутаты Госдумы в июле создали рабочую группу, которая должна будет предложить правительству верхнюю границу цен на авиабилеты.

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