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S7 столкнулась с проблемами при эксплуатации самолетов Airbus

23:14 • 01.07.2024

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что крупнейшая частная российская авиакомпания S7 столкнулась с проблемами при эксплуатации самолетов Airbus A320neo с двигателями Pratt & Whitney. 

По его словам, прогноз по пассажиропотоку в этом году зависит от того, что авиакомпания S7 «решит делать» с этими лайнерами. 

«Эти воздушные суда перевозят значительный объем пассажиров, но эксплуатация этих моторов требует повышенного внимания — на это жаловались эксплуатанты по всему миру», — приводит слова Ядрова ТАСС. 

Первый Airbus A320neo поступил в парк S7 в 2017 году. «Это более экологичные самолеты, признанные самыми тихими в своем классе», — говорится на сайте авиакомпании. 

Сейчас в авиапарк S7 входят 103 самолета. Из них 31 борт, то есть треть воздушного флота компании, принадлежит семейству Airbus A320neo. В октябре 2023 года, как писал «Коммерсантъ», шесть самолетов этой модели — не летали. Кроме того, все восемь имеющихся у авиакомпании самолетов А321neo находились на ремонте, два из них еще с февраля прошлого года.

Тогда из-за проблем с обслуживанием двигателей самолетов Airbus, в том числе и из-за наложенных на Россию санкций, авиакомпании S7 пришлось сократить осенне-зимнее расписание на 10–15%.

По итогам 2023 года услугами перевозчика воспользовалось 15,9 миллиона человек. В этом году, как рассказал в кулуарах Сибирского транспортного форума генеральный директор S7 Дмитрий Куделькин, авиакомпания рассчитывает перевезти более 13 миллионов человек. 

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