Поддержать
Новости

У Навального изъяли заявление на визит к стоматологу как «содержащее признаки преступления»

14:11 • 06.12.2023

Политику Алексею Навальному уже полтора года отказывают в посещении стоматолога, рассказал он в соцсетях. В колонии ему сообщили, что заявление на визит ко врачу, которое ему составили адвокаты, было изъято цензурой как «содержащее признаки преступления». 

Также он заявил, что теперь все письма, идущие от адвокатов, изымаются цензурой как «преступные». Из-за этого политик не может получать юридические документы.

«Каждый божий день они придумывают какую-то подобную хрень, чтобы выводить непокорного зека из себя и проверять его на прочность», — пишет Алексей Навальный.

1 декабря сообщалось о возбуждении нового уголовного дела в отношении политика, которое стало для него уже четырнадцатым. Навальный отбывает наказание в ИК-6 в Мелехово Владимирской области. На прошлой неделе его в 23-й раз отправили в штрафной изолятор. В колонии Навальный находится уже 1052 дня.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»