У Навального изъяли заявление на визит к стоматологу как «содержащее признаки преступления»

Политику Алексею Навальному уже полтора года отказывают в посещении стоматолога, рассказал он в соцсетях. В колонии ему сообщили, что заявление на визит ко врачу, которое ему составили адвокаты, было изъято цензурой как «содержащее признаки преступления».

Также он заявил, что теперь все письма, идущие от адвокатов, изымаются цензурой как «преступные». Из-за этого политик не может получать юридические документы.

«Каждый божий день они придумывают какую-то подобную хрень, чтобы выводить непокорного зека из себя и проверять его на прочность», — пишет Алексей Навальный.

1 декабря сообщалось о возбуждении нового уголовного дела в отношении политика, которое стало для него уже четырнадцатым. Навальный отбывает наказание в ИК-6 в Мелехово Владимирской области. На прошлой неделе его в 23-й раз отправили в штрафной изолятор. В колонии Навальный находится уже 1052 дня.

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