«Чистку зубов можно провести железными крючками». Навальный судится с колонией за право посетить стоматолога

Алексей Навальный судится с колонией за право посетить стоматолога. Сообщение об этом появилось в соцсетях политика.

«Зеков объединяет то, что у большинства из них нет зубов. Плохое питание, отсутствие твердой пищи, много сладкого (самая дешевая еда), много крепкого чая, курение и полное отсутствие стоматологической помощи делают свое дело», — говорится в посте.

По словам Навального, тюремные правила разрешают профессиональную чистку зубов и обследование у стоматолога раз в год. А дополнительные услуги за свой счет заключенные могут получить в платных клиниках вне стен колонии.

«Я больше года добиваюсь, чтобы меня свозили в обычную стоматологию в райцентр для процедуры за 5000 рублей. У меня огромная папка справок и разрешений. Причем тюремные стоматологи честно пишут: профчистку зубов разрешаем, и в колонии ее сделать нельзя. А колония улыбается в лицо и говорит: “Мы не против, но только в зоне. У нас есть стоматологическое кресло”. Кресло есть, оборудования нет.

После осмотра стоматолог говорит: “Плюйте сюда”. И там на палке висит пакет со слюной. Все плюют сюда», — пишет Навальный.

Политик обратился в суд, но там ему ответили, что стоит поискать стоматолога, который привезет оборудование с собой в колонию. «На это я беру справку в районной стоматологии, где говорят, что невозможно привезти оборудование в зону. После чего колония приводит в суд какую-то тетку “эксперта”, которая сообщает, что профчистка эйр-флоу — это популярная процедура, но вообще-то чистку зубов можно провести железными крючками», — продолжает Навальный.

Он считает, что ему отказывают в визите к стоматологу, так как если это произойдет, то руководство ФСИН, по его мнению, фактически признается в том, что деньги, «выделенные на нормальное стоматологическое кресло», украли.

«Поэтому, хоть речь идет о 20 минутах езды автозака и часовой процедуре за 5000 рублей, я сужусь по второму кругу и собираю справки. А пакет со слюной висит на палке, олицетворяя тюремную медицину России», — заключил Навальный.

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