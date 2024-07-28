Организаторы Олимпиады извинились за пародию на «Тайную вечерю» и удалили ее видеозапись

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады Анн Дескамп заявила на пресс-конференции, что организаторы не хотели никого обидеть сценой «Тайной вечери» в исполнении дрэг-артистов.

«Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе. [Церемония открытия] пыталась отметить терпимость общества. Мы считаем, что эта цель была достигнута. Если люди обиделись, нам очень жаль», — отметила Дескамп.

Накануне режиссер церемонии Тома Жолли выступил с похожим заявлением. «Мы хотели поговорить о разнообразии. Разнообразие означает быть вместе. Мы хотели включить всех, вот и все», — подчеркнул Жолли.

Кроме того, видео с лучшими моментами церемонии открытия, в которое вошел фрагмент сцены, удалили с официального сайта и ютуб-канала Олимпийских игр.

Ранее епископат Франции выразил сожаление относительно «некоторых сцен насмешек над христианами». «Мы хотим, чтобы [христиане] поняли, что празднование Олимпийских игр разворачивается далеко за пределами идеологических предубеждений нескольких авторов», — уточняется в заявлении Конференции епископов.

Кроме того, пародия вызвала критику в российских и зарубежных соцсетях и СМИ. В частности, Илон Маск назвал сцену «неуважительной по отношению к христианам», а депутат Европарламента от партии Марин Ле Пен Марион Марешаль заявила, что «Тайная вечеря» была провокацией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пародию «ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом», а зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что церемония открытия была «омерзительным зрелищем».

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