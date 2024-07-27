Пародию на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады назвали «ЛГБТ-глумлением» и «неуважением к христианам»

На открытии Олимпийских игр в Париже 26 июля показали пародию на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи в исполнении трансгендерных персон. Это вызвало критику в соцсетях.

В частности, пародию раскритиковал основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х. «Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», — написал Маск. В то же время он назвал лазерное шоу «потрясающим», а также выразил поддержку Селин Дион, которая выступила на церемонии открытия Олимпиады впервые после четырехлетнего перерыва в карьере из-за болезни.

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Марион Марешаль, депутат Европарламента от партии Марин Ле Пен, также возмутилась пародией. «Всем христианам мира, которые смотрят церемонию [открытия Олимпийских игр] и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на “Тайную вечерю”, знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», — написала Марешаль в соцсети Х.

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Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали и в России. К примеру, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале пожаловалась, что «организаторы не предусмотрели ни разгона туч, ни навесов», из-за чего зрителям пришлось сидеть под дождем.

«Одним из главных перфомансов Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом — Тайной вечерей — последним ужином Христа. Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», — добавила Захарова.

Похожие высказывания распространились в российских СМИ и Z-каналах. В частности, телеграм-канал Readovka назвал пародию «кощунственным зрелищем» и «фрик-шоу». РИА «Новости» со ссылкой на греческий портал pronews.gr. назвало церемонию «крахом цивилизации».

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