Травивший мать и отчима житель Балашихи сознался в попытке отравления еще двух человек

Артем Миссюра, которого ранее задержали за то, что он на протяжении шести месяцев травил мать и отчима, сознался еще в двух попытках отравления. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Как пишет телеграм-канал, 25-летний Миссюра признался, что пытался отравить двух своих знакомых. Мужчина пришел в гости к Кристине и Илье Д. на Старый Новый год и добавил некое вещество в коктейль девушки. После этого она попала в реанимацию с инсультом.
Через пять месяцев, во время майских праздников, Миссюра снова пришел к знакомым и добавил химическое вещество в еду Ильи Д. Телеграм-канал отмечает, что оба знакомых Миссюры остались живы.
Мужчину задержали 19 июля по подозрению в покушении на убийство матери и отчима. Как отмечалось в телеграм-канале Следственного комитета, с января по июнь 2024 года Миссюра подсыпал в продукты сильнодействующие химикаты. Какие именно это были вещества, в СК не уточнили.
В пресс-релизе также отмечается, что о попытках отравления стало известно после того, как потерпевшие обратились за медицинской помощью, но врачи не смогли установить причину ухудшения их состояния. После этого мать и отчим Миссюры обратились в следственные органы.
Вскоре стало известно, что мужчину подозревают в серии отравлений. Всего его проверяют на пять эпизодов отравления людей из близкого окружения, в одном из которых Миссюра уже сознался. Как утверждает СК, он угостил своего друга отравленным морсом, в результате чего тот скончался. Другие жертвы, по данным СК, остались живы. Мужчине предъявили обвинения по статьям об убийстве и покушении на убийство.
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