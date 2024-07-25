Травившего родных ради квартиры жителя Балашихи заподозрили в серии отравлений

Житель Балашихи Артем Миссюра, который медленно травил свою мать и отчима из-за квартиры, сознался в убийстве своего друга. Он угостил его отравленным морсом, сообщает управление Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, 3 февраля 2024 года Мисюра, находясь вместе с другом, чье имя не называется, в салоне автомобиля, угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил опасное для жизни химическое вещество. В результате молодой человек скончался.

«С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о деталях совершенных им преступлений», — говорится в сообщении подмосковного СК.

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Кроме того, как сообщают следователи, Миссюру также проверяют на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из его близкого окружения. Отмечается, что четверо из них остались в живых.

По данным телеграм-канала Mash, Миссюра также пытался отравить свою бабушку и дядю, а на своей девушке он якобы «экспериментировал с дозировками», после чего она попала в реанимацию.

В СК заявили, что расследование продолжается. На данный момент Миссюре предъявили обвинения в покушении на убийство матери и отчима (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Также против него возбудили дело об убийстве его друга (ч. 1 ст. 105 УК).

Ранее сообщалось, что с января по июнь 2024 года 25-летний Миссюра подмешивал сильнодействующие химические вещества в еду матери и отчима. Тогда телеграм-канал Shot утверждал, что мужчина травил родных, чтобы получить квартиру.

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