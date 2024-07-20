Житель Балашихи медленно травил мать и отчима ради квартиры 

В подмосковной Балашихе 25-летний местный житель в течение шести месяцев подсыпал яд в продукты, рассчитывая отравить своих родных. Об этом сообщил Следственный комитет.

«С января по июнь 2024 года подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления матери и отчима», — говорится в сообщении СК. В ведомстве также сообщили, что мужчина, чье имя не называется, арестован. В свою очередь, телеграм-канал Shot утверждает, что его зовут Артем Миссюра.

Следственный комитет также опубликовал видео с изъятыми ядовитыми веществами и допросом предполагаемого отравителя. На кадрах мужчина говорит, что токсичные вещества он купил, чтобы подсыпать в еду отчиму. Чем именно мужчина травил свою семью, силовики не уточнили.

Как рассказали в СК, о попытках мужчины отравить родных стало известно после того, как им стало плохо и они обратились к врачам. Те провели все необходимые анализы, но причины ухудшения здоровья установить так и не смогли. Тогда семейная пара обратилась в полицию.

«Согласно проведенным комиссионным судебно-медицинским экспертизам, в представленных для исследования продуктах питания, изъятых из квартиры потерпевших, выявлены химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу», — сообщили в СК.

Обнаружив отраву в еде силовики установили в квартире потерпевших скрытую камеру, на записях которой оказалось видно, как сын подсыпает яд в еду родных.

Shot без ссылки на источник утверждает, что мотивом Миссюры было желание получить квартиру. А газета «Аргументы и факты» предполагает, что мужчина якобы «ненавидел мать за то, что она привела в дом мужчину намного младше нее» и тем самым предала память его отца.

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