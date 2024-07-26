Обвиненного в домогательствах митрополита РПЦ сняли со всех должностей

Митрополита Будапештского и Венгерского Илариона Русской православной церкви сняли со всех церковных должностей после обвинений в домогательствах к келейнику. Об этом пишет «Новая газета Европа».

По данным издания, соответствующее решение 25 июля принял Священный синод РПЦ на заседании в патриаршей резиденции на территории московского Свято-Данилова монастыря.

«Освободить митрополита Илариона от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию», — говорится в нем.

Как пишет газета, Илариона также отстранили от управления Будапештско-Венгерской епархией РПЦ, хотя за ним пока еще номинально сохранен титул «Будапештский и Венгерский».

В начале июля стало известно об обвинениях в домогательствах, которые против Илариона выдвинул его бывший келейник Георгий Сузуки. Молодой человек рассказал, что помогал во время церковных служб в церкви Святой Троицы Будапешта, прислуживал по дому и готовил иерарху еду.

В какой-то момент, по словам Сузуки, Иларион взял его с собой на дачу во Францию. Там юноша простудился и у него сильно поднялась температура. Тогда митрополит якобы раздел его до трусов и лег с ним в кровать — чтобы согреть.

Спустя около двух недель после появления публикаций о предполагаемых домогательствах к келейнику в СМИ, Иларион ответил на обвинения. Он заявил, что мать Георгия Сузуки использовала юношу, чтобы втереться в доверие к Илариону, а затем «состричь» с него денег.

По словам митрополита, келейник, по указанию матери, начал тайно записывать беседы с ним. А позже мать Сузуки потребовала у Илариона почти 400 тысяч евро за обещание не публиковать записи. Кроме того, Иларион обвинил бывшего келейника в причастности к пропаже дорогих часов из епархиального дома.

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