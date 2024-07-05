Влиятельного митрополита РПЦ обвинили в домогательствах

Церковный служка Успенского собора Будапешта рассказал «Новой газете Европа» о приставаниях с сексуальным подтекстом со стороны 57-летнего митрополита Илариона. Митрополит до середины 2022 года числился вторым человеком Русской православной церкви и преемником патриарха Кирилла.

Спустя четыре месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину Илариона (в миру Григория Алфеева) решение Синода без объяснения причин сослали из Москвы в Венгрию. «Я оказался на обочине», — сокрушался тогда иерарх. Близкие к РПЦ источники «Новой газеты» называли ссылку одновременно ответом на антивоенную позицию Илариона и желанием патриарха Кирилла иметь своего человека в Европе.

С иерархом в Венгрию поехал 18-летний келейник русско-японского происхождения Георгий Сузуки. Юноше, как утверждал он сам, хотелось поддержать лишившегося должности Илариона и стать учеником яркого священника.

Сначала Георгий жил в отдельном помещении, потом переехал в жилье митрополита Будапештского и Венгерского, продолжая выполнять обычные обязанности. Юноша помогал во время церковных служб в церкви Святой Троицы Будапешта и прислуживал по дому, готовил иерарху еду.

В ноябре Иларион взял Георгия с собой на дачу во Францию (Сузуки утверждает, что дом принадлежит митрополиту). Там мужчины впервые оказались, если верить рассказу, в постели. Когда у юноши из-за простуды сильно поднялась температура, Иларион раздел его до трусов. Затем, говорит Георгий, лег к келейнику в кровать — чтобы согреть.

С тех пор церковный служка и митрополит стали чаще проводить время вместе и спать в одной постели — но, говорит Георгий, без прямого сексуального контакта.

Бывший келейник сам предоставил «Новой газете Европа» доказательства в виде фотографий и аудиозаписей. На фото видно, как юноша отдыхает в венгерском поместье Илариона, как мужчины ходят вместе по ресторанам и отдыхают на горнолыжных курортах. На аудиозаписях слышно, как человек с голосом, похожим на Илариона, называет поместье «скитом» и рассказывает, что взял деньги у неких спонсоров (больше двух миллионов евро, согласно документам, на которые ссылается «Новая газета Европа»), пообещав построить настоящую монашескую обитель.

Уже осенью 2022 года Георгий начал говорить Илариону, что тяготится новым форматом общения. И записал на диктофон диалог:

— Что будет, если я вас брошу? — прямо спрашивает келейник своего непосредственного церковного руководителя.

— Ну, тогда будет плохо тебе... Ничего не сложится потом, — отвечает собеседник.

В январе 2024 года Георгий убежал из прихода, забрав с собой дорогие часы митрополита и 30 тысяч евро. Епархия пожаловалась в полицию, парня объявили в розыск, где он числится до сих пор.

Благодаря карточке на сайте венгерской полиции беглеца нашли журналисты «Новой газеты Европа» и сумели с ним побеседовать.

После журналисты связались с Иларионом, который заявил, что никаких интимных отношений с юношей не имел. Митрополит намекнул, что мать парня пытается шантажом добиться денежной компенсации за причиненный сыну моральный ущерб. Из переписки, которую Георгий показал журналистам, следует, что Иларион обсуждал выплату семье 384 тысяч евро.

В 2021 году Иларион публично одобрил российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей, заявив, что «такие же нужно вводить и в других странах». В 2018 году иерарх выступил с «научным утверждением» о том, что «сексуальная ориентация не является врожденной, а складывается в раннем детстве и юности».

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