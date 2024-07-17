Обвиненный в домогательствах митрополит рассказал о попытке «состричь» с него денег 

Митрополит Будапештский и Венгерский Иларион, которого церковный служка Успенского собора Будапешта Георгий Сузуки обвинил в приставаниях с сексуализированным подтекстом, рассказал, что мать келейника вымогала у него 384 тысячи евро. Об этом некогда второй человек Русской православной церкви, считавшийся преемником патриарха Кирилла, рассказал в интервью РБК.

По словам Илариона, он познакомился с Георгием, будучи главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата, то есть до лета 2022 года. Позже его назначили на пост митрополита в Венгрии, и Сузуки, которому на тот момент было 20 лет, захотел стать его келейником (помощником). Митрополит согласился и юноша помогал ему во время служб в церкви Святой Троицы Будапешта, а также прислуживал по дому, готовя еду.

Иларион рассказал, что осенью 2023 года к Георгию на семь недель приехала Вероника Сузуки, которая называла себя его матерью. «На самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда», — утверждает священнослужитель в интервью.

По словам Илариона, Вероника Сузуки «полностью контролировала» Георгия. «Он был все время как будто зомбирован, говорил ее фразами. Если он не находился с ней физически, то почти постоянно общался с ней через наушник. Наконец, она уехала, а он остался. С этих пор он вообще не вынимал наушник из уха. Создавалось впечатление, что она пошагово руководила его действиями», — сказал митрополит, добавив, что Георгий начал записывать их разговоры, а также, вероятно, вел скрытую видеосъемку.

Иларион рассказал, что Георгий какое-то время жаловался на здоровье, а в начале января этого года уехал. Он объяснил свой отъезд необходимостью сделать медицинские анализы и попросил у него деньги.

Позже Вероника Сузуки, по словам митрополита, написала ему, что Георгий уехал в Токио на «длительную физическую и эмоциональную реабилитацию». Тогда, как пишет РБК, Иларион предложил ежемесячно платить Георгию две тысячи евро, но Вероника, намекая на некий «архив материалов» о личной жизни митрополита, потребовала перевести ей 384 тысячи евро.

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как “состричь” с меня большую сумму преступным путем. И началось вымогательство», — рассказал Иларион.

Отказаться от выплаты любых денег митрополит решил, по его же словам, после того как узнал, что Георгий причастен к пропаже денег и часов из епархиального дома. Венгерская полиция действительно объявила молодого человека русско-японского происхождения в розыск.

В начале июля Георгий Сузуки рассказал «Новой газете Европа», что осенью 2022 года, когда он был простужен, Иларион лег с ним в одну постель — но без прямого сексуального контакта. После этого, как утверждает Георгий, они стали периодически спать вместе. Когда Георгий сказал, что тяготится подобным форматом общения, то якобы услышал в ответ: «тогда тебе будет плохо». Издание опубликовало аудиозаписи разговоров и фото, которые предоставил Сузуки.

В свою очередь, Иларион заявил РБК, что отвергает обвинения в домогательствах и «готов ответить на них в суде, оспорив подлинность выложенных в сеть материалов». Бывший келейник, утверждает церковный иерарх, «был зарегистрирован на сайтах гей-знакомств и … регулярно посещал сайт детской порнографии».

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