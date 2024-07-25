Стилиста обвинили в оскорблении чувств верующих из-за тернового венца на показе мод

Ворошиловский районный суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 40 тысяч рублей стилиста Араика Ишханяна по статье об оскорблении чувств верующих из-за того, что он вышел в терновом венце во время показа мод. На это обратила внимание «Верстка».

Показ прошел в рамках Don Fashion Week 2023 в ноябре прошлого года. Спустя несколько месяцев в местных СМИ появились статьи о том, что пользователи соцсетей якобы возмущены образом стилиста. Ростовский телеканал «Дон24» утверждал, что местные жители обратили внимание на прошедший показ только после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой.

При этом на своей странице в инстаграме стилист призвал тех, кто, по его словам, «пишет ему гадости», «пройти его путь». «Каждое пятое число месяца в магазине возле моего салона мы покупаем весь хлеб и раздаем всем нуждающимися! В воскресенье у меня есть церковь, в которую я хожу и также помогаю чем могу! А также каждое воскресенье я и моя семья получаем благословение от Святого Отца Николая и Отца Владимира», — утверждает Ишханян.

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Заседание суда состоялось еще 17 апреля. Как следует из постановления, стилист заявил, что в его действиях не было намерения оскорбить чувства верующих. Однако доводы Ишханяна суд отклонил.

«Ишханян… умышленно публично осквернил знаки мировоззренческой символики, а именно в ходе проведения публичного мероприятия в ходе показа дизайнерской одежды на мероприятии Don fashion week 2023 использовал в оскорбительной для христианского мировоззрения форме два ключевых христианских символа — терновый венец и жест крестного благословения», — говорится в постановлении суда.

В июне этого года по делу об оскорблении чувств верующих был арестован 20-летний гражданин Таджикистана, который задул свечи и толкнул прихожанку в московском храме. Следствие потребовало отправить его на принудительное лечение. Месяцем ранее против организатора БДСМ-вечеринок возбудили уголовной дело по той же статье.

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