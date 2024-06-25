Задувшего свечи в храме иностранца хотят отправить на принудительное лечение

Гражданина Таджикистана Аскара Бутаева, который задул свечи и толкнул прихожанку московского храма, следствие просит отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.

«В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства», — говорится в публикации ведомства.

20-летнего Бутаева задержали 18 июня после того, как он задул свечи в Храме святого праведного воина Адмирала Феодора Ушакова в московском районе Южное Бутово. Уходя из церкви, молодой человек, как сообщается, также толкнул одну из прихожанок. Его задержали в хостеле, который расположен недалеко от храма.

19 июня молодого человека арестовали, предъявив обвинение в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК). По версии следствия, Бутаев «пренебрежительно относился к православной вере, преследуя цель оскорбления религиозных чувств православных верующих».

Расследование этого дела заняло всего неделю, СК сообщил о его завершении. Теперь материалы вместе с постановлением о применении к Бутаеву принудительных мер медицинского характера передано в суд.

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