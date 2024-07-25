Спортсмен ампутировал себе часть пальца ради участия в Олимпиаде

Австралийский хоккеист на траве Мэттью Доусон ампутировал верхний сустав безымянного пальца правой руки, чтобы не пропустить Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

30-летний спортсмен, который также был в составе олимпийской сборной Австралии в Рио-де-Жанейро в Бразилии в 2016 году и Токио в Японии в 2020 году, две недели назад серьезно повредил кончик пальца. 11 июля другой игрок сборной случайно ударил его клюшкой.

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«Первая мысль: окей, все, олимпийская мечта закончилась», — рассказал Доусон. По словам спортсмена, в то же утро он обратился к пластическому хирургу, который после изучения рентгеновского снимка предложил ему ампутировать палец ниже верхней костяшки.

Альтернативным решением для Доусона было бы вставить проволоку. В этом случае процесс восстановления занял бы несколько месяцев. Доусон обосновал свое решение как медицинскими показаниями, так и близостью Олимпийских игр. Мужчина утверждает, что он приближается к завершению своей спортивной карьеры, и Олимпиада в Париже может стать для него последней.

«Мы все приносим жертвы и делаем выбор. Это выбор, который я сделал, чтобы выступить на Олимпиаде», — заявил Доусон.

Спортсмена выписали из больницы в тот же день, когда прошла операция. Последние швы ему должны снять 25 июля. Как пишет The New York Times, Доусон уже находится в Париже. Мужчина утверждает, что ампутация не помешала ему играть, а остаточная боль едва заметна.

Летние Олимпийские игры пройдут в этом году в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее стало известно, что соревнования не будут транслировать по российскому телевидению. При этом прокремлевские боты стали распространять в соцсетях фейковый клип группы Little Big, в котором спортсмены плывут по Сене в окружении мусора.

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