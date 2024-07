Кремлеботы распространяют высмеивающий Францию и Олимпиаду фейковый клип Little Big

Кремлеботы распространяют в сети фейковый клип группы Little Big на английском языке, посвященный Олимпийским играм в Париже. Ролик уже посмотрели более семи миллионов раз, пишет «Агентство», ссылаясь на проект «Блокировщик ботов».

Двухминутный ролик высмеивает Олимпиаду, открытие которой пройдет 26 июля в Париже, а также французские власти и руководство Международного олимпийского комитета.

Создатели ролика, вероятно, использовали технологию дипфейков, так как в нем появляются персонажи, очень похожие на солиста Little Big Илью Прусикина, президента Франции Эммануэля Макрона и мэра Парижа Анн Идальго.

«Paris twenty twenty four, did you find a Paris whore?» — такими словами начинается клип под узнаваемый мотив с характерным для Little Big звучанием.

В ролике люди мочатся и кидают мусор в реку Сена, по ней же плывут пловцы в окружении мусора, а фейковый мэр французской столицы стреляет в мигрантов. Такой же фейковый глава МОК Томас Бах в клипе допускает до игр только транс-персон, а «Макрон» выгоняет спортсмена из Беларуси и подкладывает в карманы европейских спортсменов допинг.

Как пишет «Агентство», в распространении это видео участвовали более 30 тысяч кремлеботов, которые сделали по меньшей мере 837 уникальных постов и еще около двух с половиной миллионов репостов. Боты из сети «Двойник», как сообщается, работают на западную аудиторию в соцсети X. Они размещают публикации сразу на нескольких языках — английском, арабском, немецком, испанском, французском, итальянском, польском, турецком, индонезийском, португальском и греческом языках, а также на иврите и хинди.

«Это одна из крупнейших кампаний по дезинформации, в которой участвуют российские боты», — сообщили изданию представители проекта «Блокировщик ботов».

Журналисты «Агентства» установили личности некоторых актеров, которые появляются в клипе. Все они либо россияне, либо сейчас живут в России. Например, одного из мигрантов в клипе, а также атлета из США сыграл Алессио Батиста. Мужчина родился на Кубе, но сейчас преподает бачату в Москве.

Также трансгендерного участника игр сыграл артист, который появлялся в балете «Щелкунчик» в Театре классического балета. А женщина, которая проигрывает в боксерском поединке мужчине, ранее снялась в рекламном ролике московского дизайнера Жанны Зелениной.

