СМИ: Впервые за 40 лет Олимпийские игры не покажут по российскому телевидению

Российские телеканалы не будут показывать Олимпийские игры в связи с «политическим решением». Об этом сообщает издание Sports.ru.

Как пишет издание, Олимпиаду решили не показывать на российском телевидении, поскольку «в нынешних реалиях» якобы нельзя транслировать соревнования, на которых российские спортсмены выступают без гимна и под нейтральным флагом.

О том, что государственный телеканалы «Первый» и «Россия 1» отказались от трансляций, стало известно еще в феврале этого года. Однако «Матч ТВ» продолжил вести переговоры о правах на показ соревнований. Как пишет Sports.ru, от этой идеи отказались после того, как россйиским борцам, дзюдоистам и тхэквондистам отказали в допуске на Олимпийские игры.

Издание отмечает, что покупать права на трансляции и показывать «нерейтинговые» виды спорта для российских телеканалов оказалось нерентабельным. «Миллионные расходы на ТВ-права из-за 15-16 человек… посчитали неоправданными тратами как денег, так и нервов», — пишет издание.

Ранее РБК сообщал, что онлайн-сервис Okko, которому принадлежат права на показ ряда соревнований, в том числе Кубка Дэвиса и Лиги наций УЕФА, также не планировал покупать права на трансляции Олимпийских игр.

«Мы считаем, что с учетом отстранения российских спортсменов это событие не представляет большого интереса для аудитории в России», — заявил РБК неназванный представитель Okko.

В то же время в июле этого года представители Okko заявили, что со следующего сезона платформа будет вести уникальные трансляции футбольных еврокубков.

Как пишет Sports.ru, официально трансляции не планируют вести и сервисы Wink и «VK Видео». Руководитель пресс-центра Wink Валерий Костарев заявил изданию, что сервис не покупал права на показ соревнований.

В пресс-службе «VK Видео» изданию прокомментировали, что сервис также не планирует покупать права на трансляции, но создаст специальную вкладку со студиями для обсуждений, экспертными комментариями и интервью.

Последний раз от трансляции Олимпиады отказывались еще в советское время. Тогда Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. Бойкот соревнований тогда объяснили антисоветской кампанией.

13 июля также стало известно, что министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене. Вместе с ней в заплыве участвовал паралимпиец-триатлонист Алексис Анкинкан.

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