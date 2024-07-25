Песков рекомендовал как можно скорее разблокировать Instagram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «как можно скорее возобновить» доступ к Instagram, потому что Россия обязана использовать все площадки, чтобы «нести правду в мир». Слова официального представителя Владимира Путина процитировало ТАСС. Роскомнадзор уже ответил, что пока не рассматривает возможность снять с соцсети блокировку.

Песков выступал на «Фестивале новых медиа» в подмосковном поселке Сенежа и ответил на вопрос одного из участников мероприятия, поинтересовавшегося — стоит ли властям возобновить доступ россиян к инстаграму. «Считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить. Это моя точка зрения», — сказал представитель президента. Однако в условиях войны должны быть ограничения, оговорился Песков.

«Но как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что, конечно, нужно снова задействовать все платформы, чтобы нести наш голос в мир, нести нашу правду в мир», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Возможности транслировать точку зрения Кремля лишились, по выражению Пескова, «выкорчеванные из Европы» российские СМИ и «демонизированная» телекомпания Russia Today, которую «все в мире боятся, как огня, будто это всемирная корпорация». В таких условиях надо пользоваться любой возможностью, еще раз подчеркнул пресс-секретарь.

На реплику Дмитрия Пескова ответил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Для снятия блокировки владельцам Instagram нужно, по его словам, выполнить «лишь одно условие — исполнять российское законодательство». Однако «пока никаких шагов к этому со стороны площадки предпринято, к сожалению, не было».

Instagram заблокирован в России с конца марта 2022 года. Тверской районный суд Москвы объявил американскую компанию Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp, экстремистской организацией и запретил деятельность на территории страны. Иск в суд подавала Генпрокуратура, использовав как повод публикацию скриншота внутренней рассылки пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. На скриншоте говорилось, что компания сняла запрет публиковать призывов к насилию по отношению к российским военным. В Meta отдельно поясняли, что по отношению к остальным российским гражданам такие призывы считаются недопустимыми.

В сентябре 2022 года лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать Instagram, так как соцсеть начала «хорошо себя вести» и «возобновила модерирование». В феврале 2023 года российские власти заочно арестовали и объявили в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна.

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