В России заочно арестовали пресс-секретаря компании Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram

В России заочно арестовали и объявили в розыск пресс-секретаря американской корпорации Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, Энди Стоуна. На соответствующую карточку в базе розыска ведомства обратила внимание «Медиазона».

По данным издания, в розыск Стоуна объявили еще в феврале 2023 года. При этом фигурантом уголовного дела о содействии терроризму (часть 2 статьи 205.1 УК) он стал в марте 2022 года, когда администрация Facebook разрешила украинским пользователям соцсети призывать к смерти «российских захватчиков». В ноябре 2023 года один из российских судов принял решение о заочном аресте Стоуна.

Власти России заблокировали Facebook на территории страны примерно за неделю до вступления в силу новых правил соцсети, послуживших поводом для возбуждения уголовного дела по террористической статье. Основанием для блокировки стало то, что Тверской суд признал Meta «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в России. В то же время мессенджер WhatsApp, также принадлежащий американской корпорации, российские власти блокировать не стали.

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