В Госдуме предложили разблокировать Instagram за хорошее поведение

Вопрос восстановления доступа к ресурсу в ходе своего выступления в нижней палате парламента поднял лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, разблокировка Instagram стала возможной, так как соцсеть начала «хорошо себя вести».

«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram. Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» – отметил политик.

По словам Нечаева, граждане России по-прежнему пользуются соцсетью через VPN-сервисы. Лидер «Новых людей» также подчеркнул, что Instagram остается важной площадкой для развития малого бизнеса.

В августе заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что Instagram в России могут разблокировать, если компания Meta перестанет заниматься экстремистской деятельностью и извинится перед пользователями.

21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta, которой принадлежит Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. А в начале марта СКР возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, которая разрешала призывы к насилию против представителей российских Вооруженных сил.

Источник: РИА Новости