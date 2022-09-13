Поддержать
Новости

В Госдуме предложили разблокировать Instagram за хорошее поведение

14:46 • 13.09.2022

Вопрос восстановления доступа к ресурсу в ходе своего выступления в нижней палате парламента поднял лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам,  разблокировка Instagram стала возможной, так как соцсеть начала «хорошо себя вести».

«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций. И сейчас там ведется модерирование в Instagram. Может, нам проще все-таки вместе рассмотреть вопрос о восстановлении Instagram, раз он начал себя хорошо вести?» – отметил политик.

По словам Нечаева, граждане России по-прежнему пользуются соцсетью через VPN-сервисы. Лидер «Новых людей» также подчеркнул, что Instagram остается важной площадкой для развития малого бизнеса. 

В августе заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявлял, что Instagram в России могут разблокировать, если компания Meta перестанет заниматься экстремистской деятельностью и извинится перед пользователями. 

21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta, которой принадлежит Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. А в начале марта СКР возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, которая разрешала призывы к насилию против представителей российских Вооруженных сил.

Источник: РИА Новости

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»