Певице Глюк’oZе заблокировали банковские счета

Федеральная налоговая служба заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюк'oZа. Причиной стала задолженность по налогам на 263 тысячи рублей, сообщил телеграм-канал BRIEF. Информацию подтвердило РИА «Новости» со ссылкой на «БИР-Аналитик».

Счета певицы заблокированы в Альфа-Банке, ВТБ и Райффайзенбанке. ФНС приняла решение 22 июля, через два дня после выступления Глюк'oZы на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске. Зрители пожаловались на выступление в местное издание NGS24.ru, рассказав, что певица странно себя вела, как будто забывая открывать рот под фонограмму. Недовольные люди прислали в редакцию видеоролики, которые разошлись по соцсетям.

Сама Наталья рассказала у себя в инстаграме, что причиной странного поведения на концерте стал прием антидепрессантов и снотворного. Депрессия была вызвана, по словам певицы, смертью бабушки и «атакой бывшего продюсера», чье «предательство выбило окончательно».

В мае телеграм-канал SHOT утверждал, что налоговая предъявила Наталье Чистяковой-Ионовой претензии на 1,2 миллиона рублей. А также что приставы выдали певице предупреждение о недопустимости «и дальше игнорить налоговые отчисления», иначе ей «заблокируют счета и запретят выезд за границу».

Таблоид «СтарХит» 23 июля опубликовал видео, на котором похожая на Глюк'oZу девушка стоит в холле отеля в столице Азербайджана Баку. Поздно вечером 24 июля «СтарХит» сообщил, что Глюк'oZа спела одну песню на бакинском фестивале Dream Fest.

21 июля, на следующий день после концерта в Краснояорске продюсер Глюк'oZы Максим Фадеев объявил, что собирается лишить Наталью сценического псевдонима. «Ее попросили уйти, в том числе после всевозможных политических заявлений», — объяснил продюсер (24 февраля 2022 года Наталья поместила в инстаграме черный квадрат с надписью «Нет войне», но потом удалила пост).

Продюсер сообщил, что его юристы готовят судебный иск, который может запретить певице использовать псевдоним и петь сочиненные Фадеевым песни. Агентство, организовавшее концерт в Красноярске, тоже пообещало подать иск к Чистяковой-Ионовой за то, что та «ненадлежащим образом» выполнила обязательства по контракту и выступила «в измененном состоянии». Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять Глюк'oZу на наркотики перед каждым выступлением.

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