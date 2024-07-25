Патриарх Кирилл учредил ежегодный праздник в честь передачи «Троицы» РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви по предложению патриарха Кирилла установил ежегодное церковное празднование в честь принесения иконы «Троица» письма Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру, следует из опубликованного 25 июля журнала заседаний Синода.
Датой праздника установлено 22 июня (9 июня по юлианскому календарю, который использует РПЦ в богослужении). До конца 2024 года Синодальная богослужебная комиссия подготовит тексты, которые будут использоваться на церковных службах в этот день, а также будут внесены изменения в богослужебный календарь Русской православной церкви.
Решение о передаче «Троицы» в пользование РПЦ было принято в мае 2023 года. Искусствоведы и хранители Третьяковской галереи, где находилась икона, отмечали, что перевозка нанесет «Троице» тяжелый вред.
«Холод» подробно рассказывал о том, как внимание интеллигенции превратило «Троицу» в XX веке в главный православный бренд Советского Союза.
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