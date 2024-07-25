Патриарх Кирилл учредил ежегодный праздник в честь передачи «Троицы» РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви по предложению патриарха Кирилла установил ежегодное церковное празднование в честь принесения иконы «Троица» письма Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру, следует из опубликованного 25 июля журнала заседаний Синода.

Читать еще Православный бренд СССР Как «Троица» стала главной иконой Советского Союза

Датой праздника установлено 22 июня (9 июня по юлианскому календарю, который использует РПЦ в богослужении). До конца 2024 года Синодальная богослужебная комиссия подготовит тексты, которые будут использоваться на церковных службах в этот день, а также будут внесены изменения в богослужебный календарь Русской православной церкви.

Решение о передаче «Троицы» в пользование РПЦ было принято в мае 2023 года. Искусствоведы и хранители Третьяковской галереи, где находилась икона, отмечали, что перевозка нанесет «Троице» тяжелый вред.

«Холод» подробно рассказывал о том, как внимание интеллигенции превратило «Троицу» в XX веке в главный православный бренд Советского Союза.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.