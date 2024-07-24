Россия может одним ударом уничтожить все спутники на земной орбите

Всего один ядерный взрыв на низкой околоземной орбите может вывести из строя большинство или даже все искусственные спутники Земли. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра Atlantic Council. По мнению его авторов, к такому шагу может прибегнуть Россия в ходе войны с Украиной или Китай в случае вторжения на Тайвань.

Приглашенный профессор Университета Джорджа Вашингтона и старший политический советник Falcon Research Питер Хейс рассказал журналу Forbes, что целью России на орбите в первую очередь могут стать спутники Starlink компании Илона Маска SpaceX, которые украинская армия активно использует для отражения российской агрессии.

По словам Хейса, ядерный взрыв на низкой околоземной орбите приведет к росту радиационного фона в три-четыре раза, что за несколько недель или месяцев выведет из строя большинство или все низкоорбитальные спутники, которые не обладают соответствующей противорадиационной защитой. Прямой финансовый ущерб от такого удара эксперты оценили в 500 миллиардов долларов, а косвенный — в три триллиона.

По мнению аналитиков Пентагона, Кремль считает достижение превосходства в космосе решающим фактором достижения побед в конфликтах. 2 мая американское военное ведомство предупредило Конгресс США о разработке Россией систем противоспутникового оружия.

«Россия разрабатывает и, если мы не разубедим ее, в конечном итоге запустит в космос ядерное оружие неизбирательного действия», — заявил представитель Пентагона Джон Пламб, выступая перед конгрессменами. При этом он подчеркнул, что такое оружие будет угрожать всем без исключения космическим аппаратам на околоземной орбите.

22 мая пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ночь с 16 на 17 мая Россия запустила на земную орбиту противоспутниковое оружие. По его словам, запущенный Россией спутник способен атаковать другие космические аппараты.

При этом еще в ноябре 2021 года стало известно об успешном испытании Россией ракеты для перехвата спутников А-235 («Нудоль»). С ее помощью в ходе испытаний был уничтожен неработающий российский спутник «Космос-1408».

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