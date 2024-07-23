Женщина на камеру душила маленького сына ради возвращения его отца 

Жительница города Каменск-Уральский сняла на видео, как душит своего ребенка, чтобы таким образом вернуть в семью его отца, сообщает пропагандистский канал RT со ссылкой на местные группы в социальных сетях.

Канал также опубликовал видео произошедшего. На кадрах молодая женщина держит на коленях маленького мальчика и сжимает ему горло, а в конце ролика слегка улыбается. На втором ролике женщина стоит на коленях, загибает пальцы и говорит: «Извините меня, пожалуйста. Извини за маму, за сестру, за Кирилла, за ребенка, за себя».

При этом телеграм-канал Ural Mash утверждает, что женщина снимала видео, чтобы «отомстить бывшему, который ее бросил».

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RT, ссылаясь на МВД, пишет, что женщина 2002 года рождения записала это видео еще летом 2023 года «после конфликта с сожителем». Всего у нее двое детей 2020 и 2023 годов рождения. Сейчас они переданы под опеку бабушке, а сама женщина якобы находится под подпиской о невыезде.

Полицейские, как сообщается, возбудили против жительницы Каменск-Уральска два уголовных дела — о неисполнении обязанностей по воспитанию, а также об угрозе убийством.

Ранее 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова задушила своего девятилетнего сына и оставила его тело в чемодане у мусорных контейнеров. На теле ребенка тогда также обнаружили колото-резаные раны. Шатову задержали через день после того, как полицейские обнаружили чемодан с телом, а позже предъявили обвинение в убийстве.

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