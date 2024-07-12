Женщина оставила чемодан с телом своего сына у мусорки

В Ленинском районе Перми рядом с мусорными контейнерами нашли чемодан, в котором было тело ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном Следственном комитете.

Там рассказали, что чемодан с телом мальчика, предположительно, 6-8 лет около четырех утра 12 июля обнаружил житель города Перми. Как сообщают следователи, на теле ребенка обнаружили колото-резаные раны, а также следы удушения.

Позже стало известно, что в преступлении подозревают 34-летнюю жительницу Перми. Как сообщает региональный СК, убитый ребенок — ее 9-летний сын. Ее ищут полицейские.

Следственный комитет по Пермскому краю также опубликовал видеозапись, на которой женщина везет по городу чемодан, как утверждается, с телом ребенка. На кадрах женщина в белом лонгсливе и с похожим чемоданом сначала переходит дорогу, а затем идет с ним по мосту.

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В телеграм-каналах распространились и другие видеозаписи, предположительно, с подозреваемой. На одном видео женщина идет, как утверждается, по набережной города.

Уголовное дело заведено по статье об «убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

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