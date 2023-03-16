С 14 марта в России проходят забастовки сотрудников Wildberries. Работники пунктов выдачи заказов протестуют против штрафов, которые они теперь должны платить, если выдадут покупателю бракованный товар. По новой системе вместо 20% стоимости такого товара из зарплаты сотрудников хотят удерживать 100%. В Москве несколько владельцев пунктов выдачи заказов пришли к офису Wildberries и провели акцию протеста: они выступают против новой системы штрафов, но по договору франчайзинга обязаны ввести ее для своих сотрудников. Компания сначала отрицала, что началась забастовка, но позже подтвердила, что часть пунктов выдачи закрыта и из них вывозят товар. «Холод» рассказывает, что происходит.

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Изменения в работе сотрудников Wildberries начались еще полгода назад. Сейчас условия снова собираются ухудшить

Сотрудников пунктов выдачи заказа Wildberries начали штрафовать за выдачу бракованного товара около полугода назад, рассказывает Нита. Она работает менеджером пункта выдачи заказов в городе Видное Московской области. «Тогда нас поставили перед фактом, что 20% от стоимости бракованного товара будут удерживать из нашей зарплаты, — говорит она. — Заранее нас об этом не предупреждали, при устройстве на работу мы согласия на это не давали».

По словам Ниты, сотрудники сразу сообщили руководителям, что не готовы принять новые условия работы. В руководстве компании им ответили, что списывать будут «копейки» и волноваться не стоит. «Добраться до принимающих решения мы не могли, — объясняет Нита. — Мы жалуемся нашему менеджеру филиала, который имеет такие же права, как и я, только на него навесили чуть больше ответственности. А чем дальше по служебной иерархии, тем более туманные обязанности у человека и тем меньше он идет на контакт: скажем, с региональным руководителем, который уже может на что-то повлиять, я ни разу не встречалась, не созванивалась, не обсуждала проблемы ни лично, ни в чатах — никакой коммуникации с их стороны нет».

Елена из Ханты-Мансийского автономного округа, как и Нита; работает менеджером пункта выдачи. Елена подтвердила, что теперь руководство компании обвиняет их, если покупателю достался товар с браком или в пункт выдачи пришел не тот товар. «По их словам, в 90% случаев менеджеры либо недобросовестно принимают товар и пропускают много брака, либо сами организовывают эти подмены и портят вещи, — объясняет Елена. — Но это не так, мы не можем делать ничего, кроме приемки и выдачи товара: у нас нет других функций, товар к нам приходит запакованным, его открывает клиент — так выстроена система работы в Wildberries. Когда нам приходят бракованные товары со склада, мы не можем не принять их или отказаться — мы обязаны его выдавать, вот и все».

А какие вообще обязанности у менеджеров пунктов выдачи? По словам сотрудников Wildberries, менеджер пункта выдачи заказов принимает товар со склада, то есть фиксирует во внутренней системе, что товар доставлен. Затем менеджер раскладывает товар по полкам. Еще в обязанности менеджера входит выдача товара покупателю, расчет с клиентом и оформление возврата: если у клиента есть претензии, менеджер помогает ему составить заявку на возврат товара по браку и вернуть деньги. Уборка пункта выдачи и прилегающей территории тоже задача менеджера.

Нита рассказывает, что со склада вещи часто приходят порванными, грязными или потрепанными. «Иногда в товаре попадаются даже мыши, — говорит она. — В последнее время почему-то стало больше подобных случаев». Но за них штрафуют не только складских работников. По словам Ниты и Елены, руководство компании ввело коллективную ответственность. Если покупателю попадается бракованный товар, штраф налагается не только на работников склада, но и на сотрудников пункта выдачи заказов.

Нита объясняет, как это работает: «На складе брак — значит, 20% удерживают у складских работников, потом я принимаю этот бракованный товар — у меня за него тоже списывается 20%, моя сменщица его выдает — и у нее списываются 20%. Так стоимость любого товара фактически отбивается. К тому же часто бывает, что цену на товар сначала завышают в несколько раз, а потом продают по настоящей цене — якобы по скидке. Например, площадка выставляет цену в пять тысяч, хотя очевидно, что товар столько не стоит, а потом снижает эту цифру до двух тысяч, чтобы это выглядело как акция. С нас списывают процент от изначальной цены: даже если покупатель заплатил две тысячи, штраф высчитывают из суммы в пять тысяч».

Елена добавляет, что компания также убрала возможность оспорить долг. Раньше можно было, например, отправить видео в доказательство того, что ты не причастен к порче товара, — тогда долг с сотрудника снимали. Сейчас при любом браке сотрудник автоматически обязан платить штраф.

По словам Елены, за полгода новой системы бывали случаи, когда у сотрудников накапливался долг перед компанией: так получалось, если сумма штрафов за месяц превысила зарплату сотрудника. Но тогда Wildberries списывала до 25% зарплаты, пока человек не отработает штраф. Нита рассказывает, что в таком случае в день у менеджеров сгорали примерно 700–1000 рублей при зарплате около 3,5 тысячи за смену. Работать в таких условиях было уже сложно. Это подтверждается и расчетами: в среднем у сотрудников минимум 20 рабочих дней в месяц. Если за каждый из них они получали по 2,5 тысячи рублей (после вычета штрафа), то их зарплата была 50 тысяч рублей. Это меньше, чем средняя зарплата в России, которая в феврале 2023-го, по данным сайта по поиску вакансий «ГородРабот.ру», составила чуть больше 55 тысяч рублей.

А в начале марта сотрудникам Wildberries объявили, что с 16 марта с них будут списывать полную стоимость бракованного товара, то есть 100% его цены. «И мы якобы будем работать бесплатно, пока не отработаем всю сумму, — говорит Нита. — Как я могу отвечать за всю цепочку поставки товара, если я ее не контролирую и никак не могу на нее повлиять? По сути, мы даже не видим, за что именно с нас списывают деньги. Мы поговорили с ребятами и решили, что будем бастовать».

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15 марта Нита с коллегами вышла на рабочее место: менеджеры принимали товар со склада, раскладывали по полкам — в общем, работали как обычно, но для клиентов пункт выдачи был закрыт из-за забастовки. Менеджеры объясняют это так: клиенты будут знать, как компания относится к сотрудникам, а Wildberries понесет убытки, потому что клиенты не заберут и не оплатят свои заказы. На входе сотрудники повесили объявление. В нем сотрудники Wildberries указали, что пункт выдачи заказов работать не будет, пока руководство компании не отменит штрафы за брак.

Аналогичные объявления висят на закрытых пунктах выдачи заказов Wildberries по всей стране. «Клиенты сказали нам: “Ребята, мы все понимаем”. Никто не требовал срочно открыть пункт выдачи, никто не возмущался», — говорит Нита. В таком формате забастовка проходит с 14 марта во многих регионах России.

После начала забастовки региональный руководитель Wildberries написала Ните в корпоративном чате и спросила, что произошло, — это был первый раз, когда Нита смогла пообщаться с кем-то из высшего руководства. Но это ни к чему не привело: в пункт выдачи заказов, где работает Нита, приехали только ее непосредственные руководители. По ее словам, они «ничего не решают».

«В нашем городе пока работают все пункты выдачи, — рассказывает Елена из Ханты-Мансийского автономного округа. — Я поговорила с коллегами, они уверены, что все решат без нас: город маленький — смысла от нашей забастовки будет мало».

Елене и ее коллегам в корпоративном чате написал только непосредственный начальник: предупредил, что за агитацию других менеджеров на забастовку могут уволить. С руководством Wildberries у нее связи нет — она не видела обращения компании к сотрудникам ни с компромиссами, ни с угрозами. «В первый день компания рассылала клиентам уведомления, что пункты выдачи работают в штатном режиме, а сообщения о забастовке — неправда, — говорит Елена. — Другой реакции от компании не было».

Представители Wildberries еще 14 марта заявили, что пункты самовывоза работают в обычном режиме, и усомнились в том, что к офису в Москве действительно пришли владельцы пунктов выдачи, а не посторонние люди. Позже не только в Москве, но и в Чите в пункты выдачи, где бастовали сотрудники, приехала полиция.

На следующий день, 15 марта, стало известно, что руководство Wildberries запретило сотрудникам давать комментарии журналистам. По словам Елены, такие меры для сотрудников ввели, чтобы они не отзывались о компании отрицательно и не «порочили деловую репутацию».

Некоторых бастующих уволили, а компания не выполнила полностью ни одно из их требований. Теперь сотрудники намерены бороться дальше

Через полдня забастовки Ниту уволили. «В приложении для менеджеров “на том конце провода” просто заблокировали мою учетную запись, — рассказывает она. — Не предупредили, не объяснили ничего. Да и нанималась я по ГПХ (договор гражданско-правового характера между заказчиком и исполнителем, который не регулируется Трудовым кодексом. — Прим. “Холода”) — мне кажется, так проще использовать сотрудников». Елена рассказывает, что в ее родном городе за забастовку уволили ее коллегу. В чате забастовки Wildberries «MEGA Бунт» другие сотрудники сообщают и об увольнениях за закрытие пункта выдачи, и об угрозах компании расторгнуть договоры с бастующими.

Сейчас Нита ищет единомышленников, чтобы обратиться в суд с иском о признании отношений трудовыми и о нарушении трудовых прав. «Мне кажется, нужно пробовать отстаивать себя. Кто-то [в других пунктах выдачи] испугался и открылся [для клиентов], и я могу их понять, но лично мне дороже уважение к себе. Мы все хотим работать, мы все хотим зарабатывать деньги. Мы работаем хорошо и честно, и, если мы виноваты, мы ответим — но только за себя, а не за всю цепочку поставок».

Новости о забастовке работников Wildberries тем временем дошли до Госдумы: 15 марта там обсудили эту проблему. По словам депутата Госдумы Дмитрия Гусева, представители компании не пришли на совещание. Следующая встреча руководства Wildberries и депутатов Госдумы должна пройти 21 марта. «Мы приглашаем в гости и ждем компанию Wildberries, и уверены, что они откликнутся на наше приглашение. Мы верим, что это может быть решено переговорным процессом», — сказал Гусев. Прокуратура уже пообещала проверить трудовые отношения компании Wildberries со своими сотрудниками. 16 марта о проверке заявило и Минтруда.

За дни забастовки сотрудники Wildberries скоординировались и выдвинули единые требования к компании. Главное из них — обнулить долги сотрудников, дать возможность оспаривать штрафы и сделать так, чтобы штраф не превышал 20% от стоимости товара. Также сотрудники требуют вернуть на рабочие места уволенных из-за забастовки коллег.

«Если не зарабатывают менеджеры, компания не получает прибыль, — говорит Елена. — Это логично: менеджеры просто не будут мотивированы выполнять свою работу, и наступит хаос, который будет стоить компании денег. Не понимаю, почему это неочевидно управляющим».

Какие еще требования у сотрудников компании? наладить единый регламент работы для пунктов выдачи, вплоть до времени приемки и раскладки товара;

перейти с гражданство-правовых договоров на оформление в рамках Трудового кодекса;

проводить ревизию товаров и списывать бракованные;

обеспечить пункты выдачи заказа всеми хозяйственными нуждами за счет компании. Срок выполнения этих требований — до 18 марта.

«Все это происходит оттого, что нас не слышат, — считает Нита. — А если нас не слышат, когда мы хотим поговорить нормально, — значит, у нас нет другого выхода, кроме как бастовать».

По словам сотрудников Wildberries, сегодня забастовки продолжаются. Представители компании не отреагировали на требования сотрудников и не вышли на диалог. При этом еще 14 марта в компании установили максимальный процент удержания штрафов с зарплаты при минусовом балансе (до 40%). Бастующих это не устраивает: они хотят, чтобы сам штраф за бракованный товар составлял не более 20% его стоимости. 16 марта компания Wildberries объявила о приостановке новых начислений штрафов и отмене более 10 тысяч некорректных старых. «Холод» пока не получил подтверждения этому от бастующих сотрудников компании.