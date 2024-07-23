Релокантам с антивоенной позицией помогут специальные консулы 

«Антивоенный комитет России», который был создан Михаилом Ходорковским вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, объявил о новом проекте под названием «Антивоенные консулы».

На сайте комитета сообщается, что к консулам могут обратиться находящиеся за рубежом россияне, которым в стране пребывания угрожает экстрадиция или депортация, а в России — политическое преследование или заключение под стражу.

«Консул помогает в том случае, если вы системно и публично выступаете против войны, являетесь волонтером или сотрудничаете с антивоенными организациями, независимыми медиа, вследствие чего у вас есть реальная угроза политического преследования и заключения под стражу при возвращении в Россию», — сообщается на сайте проекта. Там также отмечается, что консулы не смогут помочь тем, кто находится в России.

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На сайте «Антивоенного комитета России» также перечисляются случаи, когда находящиеся за границей россияне могу обратиться к консулам:

экстренные ситуации, угроза депортации в Россию, при условии, что возвращение может иметь негативные последствия в силу антивоенной деятельности;

когда пребывание в безопасных странах оказалось под угрозой — при отказе в получении гражданства, ВНЖ, ПМЖ или статуса беженца;

для верификации кейсов политически преследуемых россиян для квалификации их дел как политически мотивированных (в случае кейсов, связанных с экстрадицией и депортацией);

В случае рассмотрения политических или общественных дел, в которых защищаются интересы антивоенных россиян за рубежом (например, общение с МИД, МВД, миграционными службами). Так же, они уполномочены давать комментарии в СМИ по конкретным кейсам, требующим огласки, и давать комментарии местным властям по конкретным проблемным случаям в сфере миграционной политики страны, за которую они ответственны;

для поиска и обращения к правозащитным организациям, юристам в стране проживания для ведения конкретных дел. Финансовая поддержка консульством на данный момент не предоставляется.

При этом консулы не помогают с получением виз ВНЖ, ПМЖ и гражданства, а также с эвакуацией граждан из России, и не предоставляют финансовую помощь.

Среди участников «Антивоенного комитета России», помимо Ходорковского, также числятся экономист Сергей Алексашенко, осужденный за «госизмену» и «фейки» политик Владимир Кара-Мурза, предприниматель Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович и другие. В конце января 2024 года комитет признали в России «нежелательной организацией».

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