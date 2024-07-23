Камала Харрис получила достаточную поддержку демократов для выдвижения кандидатом в президенты

Вице-президент США Камала Харрис получила поддержку достаточного числа демократов для того, чтобы стать кандидатом в президенты на выборах, которые должны пройти в ноябре. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на результаты собственного опроса среди делегатов от Демократической партии США.

Так, о готовности поддержать Харрис в качестве кандидата в президенты заявили 2579. При этом ни один из опрошенных не назвал имя кого-либо еще в качестве возможного кандидата. Издание отмечает, что для выдвижения на выборах необходимо получить голоса 1976 делегатов.

Как сообщается, кандидат в президенты от Демократической партии будет выбран в результате онлайн-голосования, которое завершится до 7 августа. После этого имя кандидата будет официально объявлено на Конвенции Демократической партии в Чикаго.

«Я горжусь тем, что получила широкую поддержку, необходимую для того, чтобы стать кандидатом от нашей партии. <…> Я с нетерпением жду возможности официально принять номинацию в ближайшее время», — сказала Харрис на встрече с предвыборным штабом в Делавэре.

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Она заверила своих сторонников в том, что способна победить Трампа на выборах, до которых осталось 106 дней. При этом Харрис сослалась на свой опыт борьбы с «хищниками» и «мошенниками» в бытность окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии. «Так что услышьте меня, когда я скажу, что знаю тип Дональда Трампа», — сказала Харрис.

Как сообщает CNN, популярная американская певица Бейонсе дала Камале Харрис разрешение использовать один из своих хитов — песню Freedom — в ходе своей предвыборной кампании. Об этом стало известно спустя несколько часов после того, как Харрис вышла под этот трек к членам своего предвыборного штаба в Делавэре.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил, что отказывается от дальнейшего участия в президентской гонке. Тогда же он одобрил своего вице-президента Камалу Харрис в качестве нового кандидата от демократов на грядущих президентских выборах.

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