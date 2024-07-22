Власти Грузии объявили в розыск 300 воюющих за Украину добровольцев

Около 300 бойцов воюющего за Украину «Грузинского национального легиона» объявлены в розыск у себя на родине, сообщил изданию The Insider командир подразделения Мамука Мамулашвили. Воевавших в Украине Лашу Чигладзе и Надима Хмаладзе уже вызвала на допрос Служба государственной безопасности Грузии.

Активист «Антиоккупационного движения» Чигладзе стал фигурантом дела о попытке свержения власти, рассказал телеканал Rustavi2. Хмаладзе сообщил в Facebook, что его обвиняют по статьям «о государственном перевороте и терроризме».

Сотрудники СГБ допросили Чигладзе в Тбилисском городском суде, в присутствии судьи. «У них были вопросы по поводу государственного переворота, спрашивали, когда я уехал, когда вернулся из Украины», — рассказал активист в интервью TV Mtavari. Адвокат допрошенного Лаша Ткешеладзе назвал дело политическим. Следующим на допрос должен попасть Хмаладзе.

Командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили заявил, что ожидал подобного развития событий после того, как российские власти начали объявлять участников подразделения в розыск. 11 июля Следственный комитет России уточнил, что всего в международный розыск объявлены 422 «иностранных наемника, воевавших и воюющих на стороне ВСУ».

«Это делалось для того, чтобы у грузинского правительства были основания нас арестовывать. Российские и грузинские спецслужбы сегодня работают синхронно», — заверил собеседников из The Insider Мамука Мамулашвили. Командир «Легиона» выразил опасение, что после выборов в США «кого-то из добровольцев могут выдать России». Однако, уточнил командир, большинство сейчас находится в Украине.

В базе розыска МВД России с октября прошлого года, сообщало ТАСС, значатся 70 участников «Грузинского легиона» и лично Мамулашвили.

Грузинская Служба госбезопасности в сентябре 2023-го сообщила, что соратники находящегося под арестом бывшего президента страны Михаила Саакашвили планируют до конца года госпереворот «по сценарию Евромайдана». СГБ называла организаторами несколько бывших высокопоставленных госслужащих, а также Мамуку Мамулашвили.

По статье 315 Уголовного кодекса Грузии «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя» осужденным грозит до 20 лет тюрьмы.

«Грузинский национальный легион» создан в 2014 году и является диверсионно-разведывательным подразделением в составе 25-го батальона территориальной обороны Киевской области «Киевская Русь».

В июне стало известно, что грузинские и российские власти работают над восстановлением дипломатических отношений. Отношения были разорваны после войны 2008 года. Владимир Путин в мае 2023-го отменил визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямые авиаперелеты.

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