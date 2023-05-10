Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил российским авиакомпаниям летать в эту страну 

Владимир Путин с 15 мая отменил визы для граждан Грузии, а также снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Установить, что с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», — говорится в документе.

Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году по решению российского правительства. В ответ на это Тбилиси тогда ввел визовый режим для россиян, но уже в 2004 году Грузия в одностороннем порядке упростила его, а с 1 марта 2012 года также в одностороннем порядке отменила визы для граждан России.

Авиасообщение между Россией и Грузией прекратилось в 2019 году. Тогда поводом для одностороннего запрета со стороны Москвы послужил скандал с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который появился в грузинском парламенте, что спровоцировало массовые протесты в Тбилиси.

Источник: Официальный портал правовой информации

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