СМИ: Грузия может восстановить дипломатические отношения с Россией

Грузинский телеканал Mtavari со ссылкой на анонимные источники сообщает, что Грузия и Россия работают над восстановлением дипломатических отношений.

Неназванные собеседники телеканала утверждают, что уже начался набор сотрудников в грузинское посольство в Москве. При этом, как отмечает Mtavari, «близкие к Кремлю» грузинские источники телеканала утверждают, что правящая партия «Грузинская мечта» отрицает информацию о переговорах.

«Руководители грузинского правительства, делающие все более крупные шаги навстречу Кремлю, называют неразумным распространять какую-либо информацию об открытии посольства в Москве. Все происходит именно по сценарию, когда было восстановлено прямое авиасообщение, отменен визовый режим и принят российский закон», — отмечает телеканал.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после российско-грузинской войны 2008 года. Тогда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Согласно законодательству Грузии, эти территории считаются оккупированными Россией.

В мае прошлого года в Тбилиси приземлился первый прямой рейс из России. Тогда Владимир Путин отменил запрет на прямые полеты между Грузией и Россией, который действовал более четырех лет. Отмена запрета на прямое авиасообщение вызвала протесты в Тбилиси.

Тогда же Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией. Визовый режим между странами был установлен в 2000 году. При этом Грузия в 2004 году в одностороннем порядке его упростила, а в 2012 и вовсе отменила визы для россиян.

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