Евросоюз начнет переговоры о безвизовом режиме с Арменией

Евросоюз начнет переговоры с Арменией о введении безвизового режима. Информацию об этом подтвердил глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает агентство Reuters.

«Это очень важная веха в углублении партнерства между Арменией и ЕС, основанного на общих ценностях и принципах», — заявил Мирзоян.

Точные сроки переговоров о либерализации визового режима пока что не определены. Процесс может занять годы. Например, переговоры о безвизе ЕС с Украиной длились девять лет, а переговоры с Турцией ведутся уже более десяти лет. Как правило, Брюсселю нужно около шести месяцев, чтобы составить план действий, но процесс может затянуться из-за выборов в Европарламент. Ожидается, что Армении передадут список требований либо к концу 2024 года, либо в начале 2025-го.

Новый визовый режим должны одобрить все 27 стран-членов Евросоюза. Сейчас получить единогласное одобрение проблематично, так как в Европе опасаются последствий нелегальной миграции, объясняет редактор армянской службы «Радио Свобода» по европейским вопросам Рикард Йозвяк.

Сейчас Армения занимает 74 место в рейтинге паспортов. Обладателям армянских паспортов не нужна виза для поездок в 69 стран, в том числе в Китай, Аргентину и Бразилию. Еще 45 стран требуют от граждан страны оформлять визы по прибытии. Паспорт Армении до сих пор слабее паспорта России: гражданам РФ открыты 120 страны без визы. Россия располагается на 50 месте рейтинга паспортов.

Первой из стран СНГ безвизовый режим с Евросоюзом заключила Молдова. Граждане этой страны с 2014 года могут посещать ЕС и Шенгенскую зону без туристических виз. Позже, в 2017 году, безвиз был одобрен для граждан Грузии. В этом же году поездки в Европу без визы стали доступны для обладателей паспортов Украины.

В последнее время Армения начала больше сотрудничать со странами Запада. В июле Армения проводит совместные с США военные учения под названием «EAGLE PARTNER 2024». В начале лета премьер-министр страны Никол Пашинян объявил о выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но не назвал точную дату. До этого в Армении решили приостановить ретрансляцию Первого канала из-за финансовой задолженности с российской стороны.

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