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Армения выйдет из ОДКБ

16:13 • 12.06.2024

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о выходе страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает «Интерфакс». 

«Выйдем. Мы решим, когда», — сказал Пашинян во время «правительственного часа» в парламенте. Так он ответил на реплику депутата от оппозиции, который поинтересовался почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.

«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — добавил Пашинян.

В конце февраля этого года Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ. Тогда в интервью телеканалу France 24 он заявил, что организация не выполняла своих функций по отношению к Еревану. 

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