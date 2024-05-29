Армения приостановила вещание Первого канала

В Армении приостановили ретрансляцию российского Первого канала. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

По его словам, блокировка вещания связана с финансовой задолженностью — юридическое лицо Первого канала — 1st Channel, World Network — не производило оплату в течение двух с половиной месяцев.

Айрапетян также добавил, что ограничение носит временный характер:

«Вещание российского канала в общественном мультиплексе приостановлено до полного погашения долга», — отметил он. Сумму задолженности министр не уточнил.

В мае 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что вещание российских каналов на территории страны будет запрещено, если они будут «неуважительно относиться к внутренней жизни Армении». Годом ранее Армения на 30 дней приостанавливала вешание радио «Sputnik Армения» из-за передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и стрима «Абовян Time». Комиссия по телевидению и радио страны обнаружила в выпусках этих передач нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа».

Как утверждало ведомство, Кеосаян допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство Армении и ее народа высказывания, не имея на это морального права». Во время стрима «Абовян Time», как отметило ведомство, распространялись утверждения, сеющие «панику и не соответствующие действительности».

Незадолго до этого депутат от правящей партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян также говорила о недопустимости вещания российских каналов, которые распространяют «антиармянский» контент. Глава аппарата Никола Пашиняна Араик Арутюнян, в свою очередь, отмечал что российские СМИ развернули «гибридную войну» против Армении.

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