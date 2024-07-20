Мэр Краснодара предложил протестующим из-за отключений света горожанам заковать его в наручники

В Краснодаре жители микрорайона Россинского вышли на стихийный митинг и перекрыли движение по одной из улиц, протестуя из-за отключений электричества. К протестующим приехал мэр города Евгений Наумов и пообещал оставаться с ним пока проблема не будет решена. Об этом сообщают телеграм-каналы «Осторожно, Новости» и «Краснодар и край».

Издания опубликовали видео общения рассерженных горожан с градоначальником. На кадрах Наумов заверяет протестующих в том, что «кабель тянется» и «воду подвезли».

«Я отсюда не уеду, пока проблема не будет решена», — заявил он, на что толпа вокруг него отреагировала аплодисментами. «Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем в управляющей компании, будем вместе с вами. Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — добавил мэр, призвав протестующих освободить проезжую часть.

Ранее местные жители жаловались, что остаются без света в разгар жары. «Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара выше 40 градусов, домов 10-15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир», — рассказывал один из них.

По словам Наумова, нынешние проблемы с электроснабжением в Краснодаре связаны с проблемами на АЭС. 18 июля на Ростовской атомной электростанции, которая поставляет электричество в том числе в Краснодарский край, произошло отключение одного из энергоблоков. В то же время местные жители на видео уверяют, что перебои с подачей света в их домах начались задолго до этой аварии.

Телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» сообщает, что после приезда мэра полицейские задержали нескольких участников акции.

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