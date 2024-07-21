США рассекретили число своих стратегических ядерных боеголовок

Соединенные Штаты обладают 3748 ядерными боеголовками, подходящими для оснащения стратегических сил — в первую очередь ракет. Данные по состоянию на сентябрь 2023 года опубликовало Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA). Это первая публикация информации о состоянии американского ядерного арсенала с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Последний раз NNSA раскрывала данные в октябре 2021 года. Число стратегических ядерных боеголовок неуклонно сокращается с 1989 года, который обозначен агентством на как год окончания Холодной войны. Тогда США располагали 22217 боеголовками. Пик приходился на 1967 год — тогда американский арсенал насчитывал 31255 ядерных боеголовок (сокращение к 2023 году на 88%).

Для сравнения, у СССР в тот момент было в четыре раза меньше боеголовок, примерно 8,4 тысяч. Советский Союз впервые обогнал Штаты в 1976-м, а к концу Холодной войны достиг пика в 40,2 тысячи зарядов.

США с начала 90-х по 2023 год демонтировали 12088 зарядов, уточнило NNSA. Еще около 2000 сейчас сняты с вооружения и ждут демонтажа.

Весной 2023 году Госдепартамент сообщал, что в развернутом состоянии у США находятся 1419 ядерных боезарядов на 662 носителях: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и баллистические ракеты на подводных лодках. Тогда же Госдеп обвинил Россию в том, что она перестала обнародовать данные о своем ядерном арсенале.

В январе 2023 года у России, согласно цифрам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) оставалось на вооружении около 4,5 тысяч ядерных боеголовок.

Россия и США остаются, согласно SIPRI, лидерами по размерам ядерного арсенала с 90% всего мирового запаса подобного оружия массового поражения. На третьем месте Китай с 410 боеголовками, затем Франция с 290 и Великобритания с 225-ю. Обладателями ядерных зарядов также являются Пакистан (170), Индия (164), Израиль (90) и КНДР (30).

Тактического ядерного оружия у США почти не осталось, отметили в NNSA, с начала 90-х уничтожены 90% запасов. Самым крупным в мире обладателем тактических ядерных зарядов является Россия — больше трети от общего числа всех 4,5 тысяч боеголовок. Ими можно снаряжать авиабомбы или крылатые ракеты, — например, «Искандеры».В начале июля США объявили, что собираются в 2026 году развернуть в Германии крылатые ракеты Tomahawk, способные нести ядерные боеголовки. В марте Россия перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие, сообщили представители НАТО.

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