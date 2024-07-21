СМИ: Насте Ивлеевой запретили выезд из России

Служба судебных приставов закрыла организатору «голой вечеринки» Насте Ивлеевой выезд из России, сообщил телеграм-канал SHOT. За четыре дня до этого ТАСС рассказало об исполнительном производстве против блогерки, которое возбудил отдел приставов Гатчинского района Ленинградской области.

В банке исполнительных производств дело находится с 27 июня. Межрайонная инспекция ФНС №11 потребовала с бывшей ведущей передачи «Орел и решка» «налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных)» на сумму 11,3 млн рублей.

17 июля издание РБК уточнило, что долг вырос до 20,9 млн рублей — благодаря накопившимся штрафам за просрочку. Российские банковские счета Насти Ивлеевой заблокированы с конца июня, налоги блогерка не платила с конца мая, добавило РБК.

Канал SHOT утверждал, что у экс-телеведущей за долги по налогам арестовали автомобиль Lamborghini Urus, купленный в кредит на семь лет за 40 миллионов рублей.

В декабре 2023 года Лефортовский московский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за вечеринку Almost naked в клубе «Мутабор». Организаторы, решил суд, допустили «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурную брань», а гости находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде».

В конце апреля 2024 года Тверской районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за «дискредитацию армии». Поводом стал пост в инстаграме 1 марта 2022 года с призывом к руководству России сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия (пост сейчас удален).

Запрет на выезд за границу распространяется на всех граждан России, у кого задолженность по имущественным налогам превышает 10 тысяч рублей, сказано на сайте ФНС. За 2023 год приставы вынесли 16,4 млн постановлений об ограничении выезда должников.

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