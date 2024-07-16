Несколько российских регионов остались без света из-за сбоя на АЭС

В работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции произошел сбой, в результате которого ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии на юге России, передает «Интерфакс», ссылаясь на Минэнерго.

«В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — говорится в сообщении ведомства.

Позже РИА «Новости» сообщило, что энергоблок на Ростовской АЭС отключился из-за «срабатывания защиты генератора». Агентство отмечает, что эксплуатация АЭС остается безопасной даже после отключения энергоблока.

В Краснодаре без света остались около сотни улиц, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу. Причиной отключения электричества там назвали «повреждение линии». В службе заявили, что в городе не работает более 170 трансформаторных подстанций.

Около 16:00 по московскому времени в Краснодаре перестали работать светофоры. «В городе аварийно отключились более 100 электроподстанций. На данный момент из-за этого не работает порядка 150 светофоров», — говорится в сообщении местного Дептранса.

«Интерфакс» также пишет о временном отключении электропитания в аннексированном Крыму. Там с 14:30 по местному времени пообещали отключить электричество в Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Керчи. Ограничения введут и в Севастополе.

Агентство отмечает, что меры вводятся в связи с аномально высокими температурами — в некоторых городах на юге России температура достигает 38–39 градусов.

Ранее 16 июля об отключении от энергоснабжения 75 населенных пунктов, а также Улан-Удэ сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его данным, ограничение затронуло более 115 тысяч человек и 190 социально значимых объектов.

«Поступило сообщение о том, что отключен 1 из 3 энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию для потребителей республики Бурятия и Забайкальского края. На данный момент баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме», — написал Цыденов в своем телеграм-канале.

Об ограничении подачи электроэнергии также сообщили власти Забайкальского края «В период пиковой нагрузки (20:00 местного времени, 14:00 мск) в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии», — говорится в сообщении правительства Забайкалья.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.