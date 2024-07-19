Россиянам хотят запретить тапать хомяка 

Популярную мобильную игру Hamster Kombat необходимо запретить. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», — сказал он.

Аксаков также обратил, что игра дает своим пользователям дополнительные задания. Например, за ежедневный просмотр роликов на YouTube игрок может получить сразу 100 тысяч внутриигровых монет. Несмотря на то, что смотреть предлагается безобидные выпуски «Хомячьих новостей», где рассказывается о разных трендах и последних событиях из мира инвестиций, Аксаков отметил, что динамика просмотров вызывает тревогу.

По словам депутата, сложившаяся ситуация является «чуть ли не психозом». «К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям, Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит», — пояснил он.

Запущенная в Telegram игра Hamster Kombat проста — игроку надо «тапать хомяка» (нажимать на экран в открытом приложении), чтобы получать внутриигровые монеты. Большую популярность игра получила благодаря надеждам на возможность обменять внутриигровую валюту на реальные деньги.

Так, 5 июля основатель и владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что скоро команда игры Hamster Kombat выпустит собственный токен на блокчейне TON. Он также написал, что Hamster Kombat стал «последним интернет-феноменом, о котором говорят все». По словам Дурова, за три месяца после запуска игра набрала 239 миллионов пользователей и стала самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.

17 июля «Лаборатория Касперского» сообщила, что мошенники используют игру Hamster Kombat для похищения аккаунтов пользователей в Telegram. Специалисты компании пояснили, что мошенники предлагают игрокам поменять внутриигровую валюту на рубли и предлагают ввести данные своей учетной записи на фишинговом сайте. Пользователи, которые это делают, лишаются доступа к своему аккаунту в мессенджере.

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