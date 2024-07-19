В российских подгузниках нашли плесень и дрожжи

Российская система качества обнаружила в детских подгузниках плесень, дрожжи и нарушения в водородном показателе (рН). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роскачество.

При этом, как утверждает агентство, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца соответствует допустимым значениям. РИА «Новости» отмечает, что всего эксперты проверили 21 марку подгузников для детей весом до 20 килограмм, в том числе Huggies, Pampers, Baby Go и Joonies.

«В подгузниках одной торговой марки — Joonies — выявлены дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы... Они могли быть занесены на различных этапах производства, при упаковке и хранении. Во время использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и провоцировать местное воспаление, а также раздражение», — заявили в Роскачестве.

Среди положительных результатов экспертизы в Роскачестве назвали хорошее впитывание подгузников. Исследование показало, что все продукция всех марок соответствует ГОСТу. Согласно нормам, один подгузник должен впитывать 80 сантиметров кубических влаги не более чем за три секунды.

Также в Роскачестве заявили, что все проверенные подгузники не вызывают аллергических реакций и раздражения кожи. Там добавили, что продукция Mepsi соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам Роскачества.

РИА «Новости» отмечает, что производители марок Senso, Elibell и Joonies уже начали проводить «корректирующие мероприятия». Кроме того, управление Роспотребнадзора по Приморскому краю направило импортеру подгузников Joonies требования довести продукцию до соответствия стандартам качества.

Ранее стало известно, что американские ученые протестировали тампоны, закупленные в Великобритании, Греции и США, и обнаружили в них свинец и мышьяк.

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