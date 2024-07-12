В тампонах нашли свинец и мышьяк

Исследования, проведенные группой американских ученых во главе с доцентом кафедры наук об окружающей среде и здоровье в Школе общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете в Нью-Йорке Катрин Шиллинг, показали, что в тампонах содержатся мышьяк и свинец. Об этом сообщает CNN.

Исследователи отмечают, что уровни содержания химических элементов были небольшими, однако, по данным Агентства по охране окружающей среды США, безопасного уровня воздействия свинца на человека не существует.

По словам Катрин Шиллинг, исследователи не смогли определить, могут ли тяжелые металлы проникать из тампонов в организм, поэтому неизвестно, какое потенциальное воздействие на здоровье они могут оказать.

«Я не хочу, чтобы люди паниковали, но хочу, чтобы они знали, что в этих менструальных продуктах обнаружены тяжелые металлы. Очевидно, что следующим шагом будет проведение исследований, которые покажут, вымываются ли металлы из тампона в организм», — добавила Шиллинг.

Аманда Хилс, представитель Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, также отмечает, что в ходе исследования ученые не установили, может ли какой-либо металл, если он попал в организм, всасываться в слизистую оболочку влагалища и впоследствии попадать в кровоток.

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Шиллинг и ее коллеги протестировали 30 тампонов 14 брендов, купленных в крупных магазинах в США, Великобритании и Греции. Ученые провели тесты на 16 тяжелых металлов: мышьяк, барий, кальций, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, марганец, ртуть, никель, свинец, селен, стронций, ванадий и цинк.

Более ранние исследования показали, что тампоны и другие средства гигиены для менструального цикла могут содержать в себе токсичные химические вещества, в частности полифторалкильные вещества, пластификаторы и летучие органические соединения.

Издание отмечает, что все эти химические группы нарушают работу эндокринной системы организма, которая регулирует в частности половое развитие, обмен веществ, уровень сахара в крови, настроение и сон.

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