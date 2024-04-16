Власти Подмосковья предложили селить трудовых мигрантов на стройках и рынках

Депутат Госдумы Михаил Матвеев опубликовал в своем телеграм-канале письмо вице-губернатора Московской области Романа Каратаева, в котором тот заявил, что трудовых мигрантов будут селить на территории строек и рынков.

Свое предложение Каратаев объяснил проведением работ по «предупреждению и профилактике преступлений, совершаемых иностранными гражданами».

«В целях устранения социального напряжения и предотвращения возникновения бытовых конфликтов между мигрантами и местным населением правительство Московской области выступило с инициативой создания инфраструктуры для проживания на территории объектов, где задействовано большое число иностранных работников», — говорится в письме.

Чиновники отмечают, что трудовые мигранты будут работать вахтовым методом. На время работы им будет предоставляться жилье «вне жилых кварталов», непосредственно на территории предприятий. При этом мигранты не смогут жить там вместе со своими семьями. В письме также говорится, что власти Подмосковья выступили с инициативой запретить детям трудовых мигрантов приезжать в Россию вместе с родителями на основании их документов.

Каратаев пишет, что после окончания работ мигранты обязаны покинуть территорию России. Такие меры, по мнению чиновников, помогут установить контроль за трудовыми мигрантами, предотвратить возможные конфликты и решить проблему нелегальных хостелов.

После теракта в «Крокусе» в России ужесточился контроль и усилились ксенофобские настроения по отношению к мигрантам. Так, трудовым мигрантам запретили работать в такси и магазинах по продаже напитков и табака в Новосибирской области. В Приамурье мигрантам запрещено работать в области перевозок и торговли. В оккупированном Крыму под запрет для найма мигрантов попали 35 сфер деятельности, в частности, производство продуктов питания, растениеводство и животноводство, а также образование и культура.

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